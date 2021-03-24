Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Avcı ile skoru koruyamama sorununu çözdü
Giriş Tarihi: 24.3.2021 10:35

, Avcı ile skoru koruyamama sorununu çözdü

AA
Trabzonspor, Avcı ile skoru koruyamama sorununu çözdü

'de geçen sezon öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen , teknik direktör yönetiminde skoru korumada başarılı oldu.

Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından takım savunması konusunda gelişim gösteren Karadeniz ekibi, üstünlük sağladığı maçlarda da skoru tutmayı başardı. Trabzonspor, geçen sezon öne geçtiği karşılaşmalarda 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayıp 30 puan kaybederken ligi ikinci sırada tamamlayıp şampiyonluğu elde edememişti.

Bu sezon ise teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, 22 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, sadece bir maçta skoru koruyamadı. Trabzonspor, söz konusu maçta sahasında Demir Grup Sivasspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? Son dakika 23 Mart SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım
SON DAKİKA | Ramazan ayı ile beraber 22 ilde yeni kısıtlama!
Son dakika... Emekliye 414 TL ek ödeme! Emekliye ek ödeme ne kadar? İşte o tablo...
Son dakika: Dijital para reformunda yeni gelişme! Tarih belli oldu
SON DAKİKA | İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi korkutan uyarı! Koronavirüsten daha tehlikeli...
Dün akşam Survivor'da elenen isim izleyenleri şoke etti! Survivor’da kim elendi ve kim gitti? (23 Mart 2021 SMS sıralaması)
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrılıyor! İşte yeni teknik direktör adayı...
Son dakika: Kadıköy Boğası Serhat Akın'dan Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'na olay sözler! "Altay ağlıyor o gülüyor..."
SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, Milli Takım'da kadrodan çıkarıldı!
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Avcı ile skoru koruyamama sorununu çözdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA