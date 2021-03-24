Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Türkiye Hollanda maçı TRT 1 ile canlı izle yayın linki
Giriş Tarihi: 24.3.2021 20:30

canlı yayınlanıyor? yayın linki

Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Türkiye Hollanda maçı TRT 1 ile canlı izle yayın linki

A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası Elemelerinde Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk 20 dakika geride bırakılırken, millilerimizin 1-0’lık üstünlüğü bulunuyor. Millilerin mutlak 3 puan hedefiyle çıktığı karşılaşmada heyecan tüm hızıyla devam ederken, futbolseverler, canlı yayınlanıyor, şifreli mi, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. yayın linki, canlı yayın kanalı haberimizde!

Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye Hollanda maçında ilk 20 dakika geride bırakılırken, Millerimizin 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Şenol Güneş'in öğrencileri ilk karşılaşmada iyi bir başlangıç yaparak Hollanda karşısında 3 puanı elde etmek için sahada yer alıyor. Futbolseverler ise, Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte Türkiye Hollanda maçı TRT 1 ile canlı izle yayın linki

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Hollanda maçı saatler 20.00'ı gösterdiğinde başladı. Karşılaşmada millilerimizin 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.

İşte Türkiye Hollanda maçı canlı yayın linki;

İŞTE TÜRKİYE HOLLANDA 11'LERİ

Türkiye'nin ilk 11'i: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Yusuf, Burak

Hollanda'nın ilk 11'i: Cillessen, de Ligt, Blind, Wijndal, Tete, de Jong, de Roon, Wijnaldum, Berghuis, Malen, Depay

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

TARİH: 24.03.2021

SAAT: 20:00

STADYUM: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom

YAYIN KANALI: TRT 1 (Şifresiz)

TÜRKİYE HOLLANDA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Emekliye 414 TL ek ödeme! Emekliye ek ödeme ne kadar? İşte o tablo...
Survivor'da elenen isim izleyenleri şoke etti! Dün akşam Survivor’da kim elendi ve kim gitti? (23 Mart 2021 SMS sıralaması)
SON DAKİKA | Liselerde sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? MEB'den flaş yüz yüze sınav kararı!
Survivor’da kim elendi? 23 Mart SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte İletişim ödülünü kazanan takım
Son dakika haberi: İstanbul'da kar yağışı hakkında korkutan uyarı! Koronavirüsten daha tehlikeli...
Son dakika haberi: Ramazan ayı ile beraber 22 ilde yeni kısıtlama yolda!
Son dakika haberi: AK Parti kongresinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2023 vizyonu
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrılıyor! İşte yeni teknik direktör adayı...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
Son dakika: Kadıköy'ün boğası Serhat Akın'dan Emre Belözoğlu'na flaş sözler! "Erol Bulut'un gülmesi..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Türkiye Hollanda maçı TRT 1 ile canlı izle yayın linki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA