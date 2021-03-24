Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Türkiye Hollanda maçı TRT 1 ile canlı izle yayın linki

Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye Hollanda maçında ilk 20 dakika geride bırakılırken, Millerimizin 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Şenol Güneş'in öğrencileri ilk karşılaşmada iyi bir başlangıç yaparak Hollanda karşısında 3 puanı elde etmek için sahada yer alıyor. Futbolseverler ise, Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte Türkiye Hollanda maçı TRT 1 ile canlı izle yayın linki
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Hollanda maçı saatler 20.00'ı gösterdiğinde başladı. Karşılaşmada millilerimizin 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.
İşte Türkiye Hollanda maçı canlı yayın linki;
İŞTE TÜRKİYE HOLLANDA 11'LERİ
Türkiye'nin ilk 11'i: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Yusuf, Burak
Hollanda'nın ilk 11'i: Cillessen, de Ligt, Blind, Wijndal, Tete, de Jong, de Roon, Wijnaldum, Berghuis, Malen, Depay
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
TARİH: 24.03.2021
SAAT: 20:00
STADYUM: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom
YAYIN KANALI: TRT 1 (Şifresiz)
TÜRKİYE HOLLANDA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!