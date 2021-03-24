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Giriş Tarihi: 25.3.2021 01:19 Son Güncelleme: 25.3.2021 01:27

Sörloth Norveç'e galibiyet getirdi! Millilerin grubunda 'da galibiyetle başladı

DHA
Sörloth Norveç'e galibiyet getirdi! Millilerin grubunda Karadağ'da galibiyetle başladı

Millilerin yer aldığı G Grubu'nda bugün 2 maç daha oynandı. Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı , Kristian Thorstvedt ve Jonas Svensson'un golleriyle 3-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Letonya, sahasında konuk ettiği 'a 2 - 1 yenildi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı.

Hollanda karşısında Milliler'e galibiyeti getiren golleri, 15., 34. dakikada penaltıdan ve 81. dakikada Burak Yılmaz ile 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu attı. Hollanda'nın golleri ise 75. dakikada Klaassen ve 77. dakikada Luuk de Jong'dan geldi. Ayrıca son dakikada Uğurcan Çakır, Depay'ın penaltısını kurtarmayı başardı.

GRUBUN İLK MAÇLARI OYNANDI

Millilerin yer aldığı G Grubu'nda bugün 2 maç daha oynandı. Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı Alexander Sörloth, Kristian Thorstvedt ve Jonas Svensson'un golleriyle 3-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Letonya, sahasında konuk ettiği Karadağ'a 2 - 1 yenildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçları 27 Mart Cumartesi günü oynanacak. A Milli Futbol Takımı, İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçları ise Karadağ ile Cebelitarık ve Hollanda ile Letonya arasında oynanacak.

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Sörloth Norveç'e galibiyet getirdi! Millilerin grubunda Karadağ'da galibiyetle başladı
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