Vedat’ın tırnağı olamadılar

5 santrfor özellikli isimden 10 gol katkısı alan Kanarya’da gözler tek başına 15 gol bulan Kosovalı yıldızı aradı
F.Bahçe sezon başında 15 gol-7 asistle oynayan Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmasının ardından kadrosuna kattığı forvetlerden bir türlü istediğini alamadı. En uçta forma giydikleri karşılaşmalarda Papiss Cisse (4 gol-1 asist), Mwbana Samatta (4 gol-0 asist), Mame Thiam (2 gol-2 asist), Enner Valencia (1 gol-1 asist) ve Kemal Ademi (0 gol-1 asist) katkısı verdi. 5 isim toplam 10 gol-5 asist desteği sağlarken Muriqi'in çok gerisinde kaldılar