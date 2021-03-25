Alınlarından öpüyorum

Hollanda zaferi sonrasında başarının mimarı Şenol Güneş, çok kritik bir virajı döndüklerini söyledi. Tüm Türkiye'nin sinerjisi ve duası ile maça çıktıklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "2022'ye giden yolda ilk ve en büyük maçtı bu Hollanda maçı.Sıradaki rakibimiz Norveç, çıkışta olan bir takım. Onlara karşı çok zorlu maç oynayacağız" ifadesini kullandı.Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: "Rakibin teknik ve çabuk oyununu tutmayı başardık.Kendileri mutlu, ülke mutlu. Ne ezik oynuyorlar ne de havaya giriyorlar, sadece işerini yapıyorlar. Norveç maçı Dünya Kupası yolunda çok önemli.A Milli Takım'ın başında Hollanda'ya karşı dün akşam sahadan galibiyet ile ayrılan Şenol Güneş, kariyerinde Portakallar'a karşı yenilgi görmedi. Deneyimli teknik adam 2001 yılında da Hollanda'ya rakip olmuş ve bu maçta da beraberlikle sahadan ayrılmayı başarmıştı.Juventus'un 10 Mart'ta oynadığı Porto maçında sakatlanan Merih Demiral, Milli Takım kadrosuna alınsa da dün tribündeydi. Kampta topla çalışmalara başlayan oyuncu, sağlık heyetinin gözetiminde hazırlanırken Norveç maçında oynayabilecek duruma geleceği öğrenildi. Son karar ise Şenol Güneş'te olacak.BEŞİKTAŞ'IN Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza maç sırasında Türk Milli Takımı'na özel bir destek verdi. Deneyimli oyuncu Türkiye forması giyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken Ay-yıldızlıların kadrosunda yer alan Beşiktaş'tan takım arkadaşları Cenk Tosun ve Dorukhan'ı ekledi.milli maçına çıkan Taylan Antalyalı, uzun yıllardır bugünü beklediğini ifade ederek, "Dünya Kupası yolunda önemli bir maçtı. İyi bir mücadele ve iyi bir oyunla 3 puan aldık. Umarım bu performansı sonuna kadar devam ettiririz" dedi.