Alınlarından öpüyorum

“2022’ye giden yolda ilk ve en büyük maçtı bu Hollanda karşılaşması. Sahada ezik oynamadık. Havaya da girmedik. Bütün oyuncularımızın alnından öpüyorum.”
Hollanda zaferi sonrasında başarının mimarı Şenol Güneş, çok kritik bir virajı döndüklerini söyledi. Tüm Türkiye'nin sinerjisi ve duası ile maça çıktıklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "2022'ye giden yolda ilk ve en büyük maçtı bu Hollanda maçı. Moralolarak üst seviyeye geldik. Ezikoynamadık, havaya da girmedik.Oyunun gereği neyse onu yaptık.Kazanılan maçlarda hatalarımızıgörüp, kendimizi düzeltmekistiyoruz. Sıradaki rakibimiz Norveç, çıkışta olan bir takım. Onlara karşı çok zorlu maç oynayacağız" ifadesini kullandı.
NORVEÇ'E ÇOK İYİ HAZIRLANACAĞIZ
Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: "Bütünoyuncularımızınalnındanöpüyorum. Rakibin teknik ve çabuk oyununu tutmayı başardık. Bir takımoluşturmaya çalıştık, bizim çocuklarbunlar. Kısır çekişmelerin dışındabir kültür yerleştirmek istiyoruz.Oyuncular takımı sahipleniyor, ülkeninbireyi olarak görevlerini yerinegetirmeye çalışıyorlar. Kendileri mutlu, ülke mutlu. Ne ezik oynuyorlar ne de havaya giriyorlar, sadece işerini yapıyorlar. Norveç maçı Dünya Kupası yolunda çok önemli. Eğer o maçı da kazanırsak önemlibir başarıya imza atmış oluruz."
GÜNEŞ, HOLLANDA'DA DOĞUYOR!
A Milli Takım'ın başında Hollanda'ya karşı dün akşam sahadan galibiyet ile ayrılan Şenol Güneş, kariyerinde Portakallar'a karşı yenilgi görmedi. Deneyimli teknik adam 2001 yılında da Hollanda'ya rakip olmuş ve bu maçta da beraberlikle sahadan ayrılmayı başarmıştı.
MERİH YETİŞECEK
Juventus'un 10 Mart'ta oynadığı Porto maçında sakatlanan Merih Demiral, Milli Takım kadrosuna alınsa da dün tribündeydi. Kampta topla çalışmalara başlayan oyuncu, sağlık heyetinin gözetiminde hazırlanırken Norveç maçında oynayabilecek duruma geleceği öğrenildi. Son karar ise Şenol Güneş'te olacak.
JOSEF DE SOUZA'DAN FORMALI DESTEK
BEŞİKTAŞ'IN Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza maç sırasında Türk Milli Takımı'na özel bir destek verdi. Deneyimli oyuncu Türkiye forması giyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken Ay-yıldızlıların kadrosunda yer alan Beşiktaş'tan takım arkadaşları Cenk Tosun ve Dorukhan'ı ekledi.
TAYLAN SİFTAH YAPTI İLK milli maçına çıkan Taylan Antalyalı, uzun yıllardır bugünü beklediğini ifade ederek, "Dünya Kupası yolunda önemli bir maçtı. İyi bir mücadele ve iyi bir oyunla 3 puan aldık. Umarım bu performansı sonuna kadar devam ettiririz" dedi.