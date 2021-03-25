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Giriş Tarihi: 25.3.2021 14:59

'nda pozitif vaka! iddiası

AA
Almanya Milli Takımı'nda pozitif vaka! Jonas Hofmann iddiası

Almanya A Milli Futbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronvirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Açıklamada, Düsseldorf Sağlık Dairesi ile yapılan istişare sonucunda testi pozitif çıkan ve şu an semptomu bulunmayan futbolcunun hemen izole edildiği aktarıldı.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan (DFB) yapılan açıklamada, İzlanda ile bu akşam oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu maçı öncesinde dün milli takım oyuncularına ve çalışanlarına uygulanan PCR testlerinden birinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Düsseldorf Sağlık Dairesi ile yapılan istişare sonucunda testi pozitif çıkan ve şu an semptomu bulunmayan futbolcunun hemen izole edildiği aktarıldı.

JONAS HOFMANN İDDİASI

Almanya Milli Takımlar Direktörü Oliver Bierhoff, maç öncesinde böyle bir haberin hem teknik direktör hem de takım için çok kötü olduğunu, ancak bugüne kadar tüm hijyen önlemlerini büyük bir disiplinle uygulamalarından dolayı bunun tek bir vakada kalacağını düşündüklerini kaydetti.

Alman Bild gazetesi, PCR testi pozitif çıkan oyuncunun Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Jonas Hofmann olduğunu iddia etti.

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Almanya Milli Takımı'nda pozitif vaka! Jonas Hofmann iddiası
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