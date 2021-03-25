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Giriş Tarihi: 25.3.2021

Başkan Erdoğan tebrik etti

Başkan Erdoğan tebrik etti
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da takip etti. Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir maçtan sonra soyunma odasına inerek teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuları kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan canlı olarak soyunma odasına bağlanarak Güneş ve kaptan Burak Yılmaz ile konuştu. Tüm takımı en içten duygularla kutladığını belirten Başkan Erdoğan, bu galibiyetin tüm Türkiye'ye büyük moral olduğunu vurguladı.

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Başkan Erdoğan tebrik etti
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