Başkan Erdoğan'dan Hollanda zaferinin mimarı Burak Yılmaz'a: 'O ne frikikti öyle maşallah...'

A Milli futbol takımımız Şenol Güneş yönetiminde Hollanda'yı bozguna uğrattı. Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle galibiyete uzanan millilerde maçtan sonra soyunma odasında çoşku vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir soyunma odasında oyuncuları tebrik ederken Başkan Erdoğan da telefonla soyunma odasına bağlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN, A MİLLİ FUTBOL TAKIMINI KUTLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularını, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerindeki ilk maçta Hollanda'yı 4-2 yenmeleri dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından soyunma odasında futbolcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla görüştü. Görüşmede, futbolcuların yanında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.
Kongre çalışmaları nedeniyle maçın son 15 dakikasını izlemeye yetişebildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımının galibiyetinden çok mutlu olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün futbolcuları şahsı ve milleti adına tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a Hollanda galibiyeti telefonu! Burak Yılmaz ve Şenol Güneş'i böyle tebrik etti...
ŞENOL GÜNEŞ'TEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A: "BİR SANTRAFORA İHTİYAÇ VARDI. BURAK'IN YERİNE KOYABİLİRDİK SİZİ"
Şenol Güneş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Hem 3 puan kazandık hem moral kazandık. Bu Türkiye için de moral oldu." dedi.
Şenol Güneş'in "Ama siz biraz geç kaldınız. 15 dakika önce gelseydiniz, önce sizi oyuna alabilirdik. Bir santrafora ihtiyaç vardı. Burak'ın yerine koyabilirdik sizi." şeklindeki esprisine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek karşılık verdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BURAK YILMAZ'A: "O NE FRİKİKTİ. MAŞALLAH!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz ile görüşmesinde ise kendisinin bu maçta attığı frikik golüne ilişkin "O ne frikikti. Maşallah!" ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz da "Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sizin bizimle olmanız bize çok büyük güç olur. Çok mutlu oluruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bundan sonraki maça nasip olursa gelmeye çalışırız inşallah. Bütün arkadaşlara tebriklerimi iletirsen çok mutlu olurum. Allah yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.
Futbolcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkışlarla teşekkür etti.