Başkan Erdoğan'dan Hollanda zaferinin mimarı Burak Yılmaz'a: 'O ne frikikti öyle maşallah...'

ŞENOL GÜNEŞ'TEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A: "BİR SANTRAFORA İHTİYAÇ VARDI. BURAK'IN YERİNE KOYABİLİRDİK SİZİ"

Şenol Güneş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Hem 3 puan kazandık hem moral kazandık. Bu Türkiye için de moral oldu." dedi.

Şenol Güneş'in "Ama siz biraz geç kaldınız. 15 dakika önce gelseydiniz, önce sizi oyuna alabilirdik. Bir santrafora ihtiyaç vardı. Burak'ın yerine koyabilirdik sizi." şeklindeki esprisine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek karşılık verdi.