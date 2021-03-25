Dünyalar bizim oldu

Maçınilk dakikasından itibaren millilerimiz,rakibini dar alanda tutup, presle oyun kurdurtmamaya çalıştı. Rakibin kilidini kaptan Burak attığı golle çözerken, dengeli ve disiplinli oyunumuzun sonucunda ikinci golü yine Burak'ın penaltısı ile bulduk.İkinci devreye Hakan'ın ceza sahası dışından attığı muazzam golle başlayan Ay-Yıldızlılar, skoru 3-0'a getirince maç koptu gözüyle bakıldı. Ancak iki dakikada yediğimiz iki golle birlikte fark 1'e inince tansiyon arttı. Burak Yılmaz,dercesine frikikten ağları buldu ve hat-trick yaptı.Hollanda kalan bölümde gol arayışını sürdürse deDünya Kupası yürüyüşüne İstanbul'da başlayan millilerimiz, rakibine karşı sahada öyle sert esti ki Hollandalılara uzun yıllar unutamayacağı bir gece yaşattı.Teknik direktör Şenol Güneş, hat-trick yapan Burak için gelen "Tek kelimeyle nasıl anlatırsınız" sorusuna, "Tek kelimeyle anlatmak mümkün değil. Geçmişi, bugünü ve yarınıyla birlikte yazılması gereken güzel bir hikâyesi var. Hem Burak için hem bizim için hem de Türkiye için ders olacak hikâyedir" yanıtını verdi.Türkiye'nin de yer aldığı G Grubu'ndaki diğer mücadelede Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0'lık skorla geçip liderliğe yükseldi. Vikingler'e galibiyeti getiren golleri Sörloth, Thorstvedt ve Svensson attı. Sakatlanan Odegaard ise sahadan çıktı. Galatasaray'da forma giyen Linnes, 62. dakikada oyuna dahil oldu. Karadağ ise Letonya'yı 2-1 mağlup etti.Türkiye'de G.Saray forması giyen, Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, hocalık kariyerinde Türklere karşı galibiyet alamadı. Ajax'ın başındayken de G.Saray (1M-1B) ve F.Bahçe'ye (1M/1B) rakip olmuş, 4 maçtan 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrılmıştı. De Boer, "Türkiye iyi oynadı. Savunma aralarına giremedik" diye skoru yorumladı.Türkiye, Hollanda ağlarına ilk kez 4 gol bıraktı. Daha önce Eylül 2015'te Portakallar'ı 3-0 yenmiştik. 1997'den 2013'e kadar Hollanda ile oynadığı 5 maçta gol atamayan Türkiye, sonrasındaki 3 karşılaşmada da gol buldu. Hollanda, Eylül 2019'da Almanya'dan iki gol yemiş sonra çıktığı 14 maçta kalesinde birden fazla gol görmemişti.