Erol Bulut kimdir? Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, çalıştırdı?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde son dakika Erol Bulut gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut'la karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Bu gelişme sonrasında futbolseverler tarafından Erol Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, çalıştı? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı.
Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili tüm detaylar şöyle;
Erol Bulut (d. 31 Ocak 1975), defans pozisyonunda görev yapmış Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör.
Futbolculuk hayatına Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında başlayan Bulut, daha sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Adanaspor, Panionios, Bursaspor, 1860 München, Olimpiakos, Metalurh Donetsk, Olympiakos Volou, OFI Crete ve Veroia takımlarında forma giymiştir.
Erol Bulut, 2012 yılında teknik heyet görevine başlamış ve Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yapmıştır. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha sonra Alanyaspor'un teknik direktörlüğüne geçmiştir.
5 Ağustos 2020 tarihinde futbolcuyken formasını giydiği Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anlaştığı duyurulmuştur. 25 Mart 2021'de karşılıklı anlaşarak Fenerbahçe'deki görevine son verildi.
Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.
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