Erol Bulut kimdir? Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, çalıştırdı?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde son dakika Erol Bulut gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut'la karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Bu gelişme sonrasında futbolseverler tarafından Erol Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, çalıştı? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı.

EROL BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili tüm detaylar şöyle;