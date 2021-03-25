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Giriş Tarihi: 25.3.2021 15:15 Son Güncelleme: 25.3.2021 15:29

Flavio'dan özel açıklamalar: Şampiyonluk için 10 final maçımız var

YUNUS EMRE SEL
Flavio'dan özel açıklamalar: Şampiyonluk için 10 final maçımız var

'un Brezilyalı futbolcusu Flavio çok özel açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un zirve için her maç mücadele edeceklerini, önlerindeki 10 maçın da final maçların olduğunu ve bu nedenle şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

Bordo-mavili takımın Brezilyalı futbolcusu Flavio, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Tatil günlerinde de çalışmalar yapan Flavio, şampiyonluk yarışından asla vazgeçmediklerini belirterek, "Beşiktaş'ın 9 puan gerisindeyiz ve şampiyonluk yarışından vazgeçmedik. Hiçbir şeyi bırakmadık. Buraya geldiğimde gördüm ki Trabzonspor'da her şeyi kazanma mentalitesi var. Her zaman kupalar, şampiyonluklar için mücadele ediyoruz. 10 maçımız var, yani 10 finalimiz. Son ana kadar şampiyonluk için mücadele edeceğiz." dedi.

LİDER BEŞİKTAŞ'I DEPLASMANDA MAĞLUP ETTİK

Flavio, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını da ifade ederek, "İyi bir takımımız olduğunu biliyorduk. Ancak, lige iyi bir başlangıç yapamadık. Kendimizi geliştirmemizin sırrı, savunmada daha iyi olmamız. Lige başlarken çok gol atıyor ama çok da gol yiyorduk. Abdullah Avcı bunu çözdü ve artık çok daha iyi skorlar elde ediyoruz. Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ettik, şu an lider durumdalar. O maçtaki performansımızı tekrar etmemiz gerekiyor. Daha fazla konsantre ve motive olmalıyız. Daha önce dediğim gibi 10 maçımız var ve hepsini kazanmak istiyoruz. Biz kendi işimize bakacağız ve diğer maçların ne olacağını da sonrasında göreceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

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Flavio'dan özel açıklamalar: Şampiyonluk için 10 final maçımız var
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