Göztepeli İrfan Can, Avrupa kulüplerinin gözdesi

İrfan Can Eğribayat genç yaşına rağmen 1'inci Lig'de 62, Süper Lig'de ise 28 karşılaşmada forma giydi. Ayrıca alt yaş milli takımlarında da boy gösteren Eğribayat'a Trabzonspor'un da bir ilgisi söz konusu. Türkiye A Milli Takım'ın da kalesini koruyan ve Premier Lig ekiplerinin gündeminde olan Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda bordo mavili takımdan ayrılması durumunda yerine düşünülen isimlerin başında da İrfan Can Eğribayat geliyor.