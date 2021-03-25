Korona alarmı!

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı sonrasında bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanırken, bu ismin kadroda olmadığının ise altı çizilmişti. Ancak dün 4 futbolcunundaha Koronavirüs'eyakalandığı duyuruldu. Fenerbahçe Kulübü, dün yaptığı resmi açıklama ile toplamda testi pozitif olan 5 oyuncunun izolasyon altında olduklarını ve durumlarının iyi olduğunu duyurdu. Bu arada pazar günü sarı-lacivertlilere karşı rakip olan Beşiktaş'ta tüm oyuncuve teknik ekip bugünteste sokulacak. Sağlık heyeti, tüm oyuncularla tek tek irtibata geçip durumlarını sorarken en küçük bir ihtimal halinde hemen haber vermelerini istedi.