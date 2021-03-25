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Giriş Tarihi: 25.3.2021

Korona alarmı!

Korona alarmı!
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı sonrasında bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanırken, bu ismin kadroda olmadığının ise altı çizilmişti. Ancak dün 4 futbolcunun daha Koronavirüs'e yakalandığı duyuruldu. Fenerbahçe Kulübü, dün yaptığı resmi açıklama ile toplamda testi pozitif olan 5 oyuncunun izolasyon altında olduklarını ve durumlarının iyi olduğunu duyurdu. Bu arada pazar günü sarı-lacivertlilere karşı rakip olan Beşiktaş'ta tüm oyuncu ve teknik ekip bugün teste sokulacak. Sağlık heyeti, tüm oyuncularla tek tek irtibata geçip durumlarını sorarken en küçük bir ihtimal halinde hemen haber vermelerini istedi.

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Korona alarmı!
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