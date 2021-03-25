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Giriş Tarihi: 25.3.2021

Kupa canavarı Gallardo

TANER KARAMAN
Kupa canavarı Gallardo

7 senedir ’i çalıştıran 45 yaşındaki hoca, Arjantin ekibinde 9 şampiyonluk yaşadı. 1 kupa da ’da aldı

Teknik direktör Erol Bulut için ayrılık çanlarının çalmasının ardından River Plate'in hocası Marcelo Gallardo'nun adı sıkça anılmaya devam ediyor. İstikrarlı futbolu ile dikkat çeken Arjantinli'nin tek dezavantajı, kariyeri boyunca Avrupa'da sahaya çıkmamış olması. Genç yaşına rağmen birçok kupa kazanan Gallardo, sıklıkla 4-4-2 sistemini tercih ediyor. İşte 45 yaşındaki teknik adamın öne çıkan değerleri:

36 YAŞINDA CLUB NACIONAL'İ ŞAMPİYON YAPTI
7 yıldır Arjantin'in önemli ekiplerinden River Plate'i çalıştıran Marcelo Gallardo, takımıyla 307 maça çıkarken, 163 galibiyet elde etmişti. Gallardo bu karşılaşmalarda 80 beraberlik, 64 yenilgi aldı.
KARIYERI boyunca sıklıkla 4-4-2'lik sistemle sahaya çıkan Gallardo, Haziran 2014'ten bu tarafa River Plate'i çalıştırıyor.
2021 yılında 4-4-2'nin yanında 4-3-3, 3-1-4-2 ve 3-4-3'lük formasyonlarla da takımını sahaya sürdü.
RİVER Plate takımında 7 yılda 12 kupa kazanan Arjantinli teknik adam, River Plate tarihinin en çok kupa kaldıran hocası olmayı başardı.
45 yaşındaki teknik direktör, 2014- 15 ve 2017-18 sezonlarında Libertadores Kupası'nı müzesine götürdü.
GALLARDO yönetiminde River Plate, maç başına 1.79 gol atma, 0.94 de gol yeme ortalaması yakaladı.
BAŞARILI teknik adam ile Arjantin takımı maç başına 1.85 puan ortalaması tutturdu.
KARİYERİNİN başında Club Nacional'i çalıştıran Gallardo, henüz 36 yaşında Uruguay lig şampiyonluğunu kazandı.
MARCELO Gallardo'nun River Plate kariyeri boyunca en yüksek bonservis 11.5 milyon Euro ile Lucas Pratto için Sao Paulo'ya verilmişti.
KARİYERİ boyunca Güney Amerika dışına çıkmayan 45 yaşındaki hoca, Avrupa'dan bir takıma karşı hiç rakip olmadı.
RİVER Plate ile Boca Juniors'a karşı üstünlük sağlayan Gallardo, 21 maçın sadece 5'ini kaybetti. Ezeli rekabette 7 galibiyet, 9 beraberlik aldı.

Marcelo Gallardo kimdir?
Yaş: 45 Ülke: Arjantin Takım: River Plate Ort. teknik direktörlük: 3.9 yıl Taktik: 4-4-2 Takımları: Nacional, R. Plate Başarıları: Copa Libertadores (2), Copa Sudamericana (1), Recopa Sudamericana (3), Arjantin Kupası (3), Uruguay lig şampiyonluğu (1).

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Kupa canavarı Gallardo
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