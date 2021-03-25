Kupa canavarı Gallardo

Teknik direktör Erol Bulut için ayrılık çanlarının çalmasının ardından River Plate'in hocası'nun adı sıkça anılmaya devam ediyor. İstikrarlı futbolu ile dikkat çeken Arjantinli'nin tek dezavantajı, kariyeri boyunca Avrupa'da sahaya çıkmamış olması. Genç yaşına rağmen birçok kupa kazanan Gallardo, sıklıkla 4-4-2 sistemini tercih ediyor.yıldır Arjantin'in önemli ekiplerinden River Plate'i çalıştıran Marcelo Gallardo, takımıyla 307 maça çıkarken, 163 galibiyet elde etmişti. Gallardo bu karşılaşmalarda 80 beraberlik, 64 yenilgi aldı.boyunca sıklıkla 4-4-2'lik sistemle sahaya çıkan Gallardo, Haziran 2014'ten bu tarafa River Plate'i çalıştırıyor.2021 yılındaPlate takımında 7 yılda 12 kupa kazanan Arjantinli teknik adam, River Plate tarihinin en çok kupa kaldıran hocası olmayı başardı.yaşındaki teknik direktör,yönetiminde River Plate, maç başınateknik adam ile Arjantin takımı maç başına 1.85 puan ortalaması tutturdu.başında Club Nacional'i çalıştıran Gallardo, henüz 36 yaşında Uruguay lig şampiyonluğunu kazandı.Gallardo'nun River Plate kariyeri boyuncaboyunca Güney Amerika dışına çıkmayan 45 yaşındaki hoca,Plate ile Boca Juniors'a karşı üstünlük sağlayan Gallardo, 21 maçın sadece 5'ini kaybetti. Ezeli rekabette 7 galibiyet, 9 beraberlik aldı.45ArjantinRiver Plate3.9 yıl4-4-2Nacional, R. PlateCopa Libertadores (2), Copa Sudamericana (1), Recopa Sudamericana (3), Arjantin Kupası (3), Uruguay lig şampiyonluğu (1).