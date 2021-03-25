Okan Buruk’tan Galatasaray sözleri: “Çok isterim…”

Fatih Hocanın kazandığı şampiyonluklar ve İtalya'ya gidip hem Milan hem Fiorentina'yı çalıştırması büyük başarı. Bizlere örnek oluşturabilecek bir insan. Fatih Hoca Galatasaray için çok değerli bir isim. O orada olmak istediği sürece olmalı. Galatasaray hocalığına aday gösterilmek benim için mutluluk verici. İleri de umarım böyle bir şey olur. Önemli olan doğru zamanda doğru yerde buluşmak'' şeklinde konuştu.