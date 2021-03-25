Okan Buruk’tan Galatasaray sözleri: “Çok isterim…”

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk, yeni sezondaki kötü gidişatın ardından takımından ayrılmıştı. Ayrılığın ardından bir süredir hiçbir takımı çalıştırmayan genç teknik adamın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile sıkça anılıyordu.
Tivibu Spor'a konuşan Okan Buruk, Başakşehir'de geçirdiği sezonları değerlendirirken, Galatasaray ve Fenerbahçe iddialarına da yanıt verdi.
"ÇALIŞMAYI ÖZLEDİM"
İlk olarak teknik direktörlüğe ara verdiği süreçten bahseden Okan Buruk, "Çalışmayı özledim, çünkü bundan önce hep ara vermeden çalıştım. Bu süreç bana iyi geldi, istediğim tarzda bir proje olursa kendimi yenilemiş şekilde tekrardan işin içine girmeyi istiyorum."
"GALATASARAY'I ÇOK İSTERİM"
Adının Fatih Terim sonrası dönem için Galatasaray'la anılmasıyla ilgili de konuşan başarılı çalıştırıcı, "Uzun yıllar Galatasaray'da emek sarf ettim. Çok fazla kupa kazandım. Büyük başarılar yaşadım. Başakşehir ile yakaladığım başarının ardından Galatasaray ile adımın anılması gayet normal. Ama ülkemizin en başarılı teknik adamı diyebileceğimiz insan şu an Galatasaray'ın başında.
Fatih Hocanın kazandığı şampiyonluklar ve İtalya'ya gidip hem Milan hem Fiorentina'yı çalıştırması büyük başarı. Bizlere örnek oluşturabilecek bir insan. Fatih Hoca Galatasaray için çok değerli bir isim. O orada olmak istediği sürece olmalı. Galatasaray hocalığına aday gösterilmek benim için mutluluk verici. İleri de umarım böyle bir şey olur. Önemli olan doğru zamanda doğru yerde buluşmak'' şeklinde konuştu.
"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIM"
Takım çalıştırmadığı süre içerisinde Fenerbahçe'den teklif almadığını söyleyen Okan Buruk, ''Boşta olduğum için tüm hoca değiştiren takımlarla ismim geçiyor. Fenerbahçe'den bana şimdiye kadar teklif gelmedi. Birçok takımla adım geçiyor. Ancak bir teklif söz konusu değil" dedi.
"YABANCI SAYISI DÜŞMEMELİ"
Yabancı kuralı ile ilgili görüşlerini de aktaran başarılı çalıştırıcı, "Sayıyı düşürelim ile bu iş olmaz. Yatırımları altyapılarımız üzerinden doğru bir şekilde yapabilirsek amaçlarımıza daha kolay ulaşırız. İş dönüyor dolaşıyor yabancı sayısına geliyor. Bunun sebebi oyuncu yetiştiremememiz. Daha çok oyuncu yetiştirmemiz gerek. Altyapılara yatırım yapabilirsek önemli yerlere geliriz. Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarabilecek tesisler inşa etmemiz gerekiyor. 18- 19 yaşına gelmiş oyuncularınızı oynatabileceğiniz bir yer yok. Yatırımları doğru yönetirsek olumlu sonuçlar alırız. Benim düşüncem en az 10 yabancı olması gerekiyor. İyi yabancı oyuncuların gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.