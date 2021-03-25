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Giriş Tarihi: 25.3.2021

Son ana kadar bekle kanka!

Son ana kadar bekle kanka!

Penaltı atışı öncesinde ’nın, Uğurcan Çakır’a verdiği taktik işe yaradı

Hollanda'nın kazandığı penaltıda tüm Türkiye'nin nefesi tutuldu… Topun başına gelen isim Lyon forması giyen Memphis Depay olurken, o anda Yusuf Yazıcı'nın sesi yankılandı. Fransa Ligi'nde yakından tanıdığı Depay'ın penaltısı öncesinde, Uğurcan Çakır'a bağıran Lille'in yıldızı Yusuf, "Son ana kadar bekle kanka" dedi. Bu sözlerin ardından Trabzonspor'dan eski takım arkadaşını dinleyen Uğurcan, ayakta kaldı ve penaltıyı kurtararak gönülleri fethetti… Öte yandan G.Saray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera da, yaptığı paylaşmla Uğurcan Çakır'ı tebrik etti.

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