Hollanda'nın kazandığı penaltıda tüm Türkiye'nin nefesi tutuldu… Topun başına gelen isim Lyon forması giyen Memphis Depay olurken, o anda Yusuf Yazıcı'nın sesi yankılandı. Fransa Ligi'nde yakından tanıdığı Depay'ın penaltısı öncesinde, Uğurcan Çakır'a bağıran Lille'in yıldızı Yusuf, "Son ana kadar bekle kanka" dedi. Bu sözlerin ardından TÖte yandan G.Saray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera da, yaptığı paylaşmla Uğurcan Çakır'ı tebrik etti.