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Giriş Tarihi: 25.3.2021 23:42 Son Güncelleme: 26.3.2021 00:01

Son dakika: 'a şoku! Milli takımda sakatlandı...

Son dakika: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal şoku! Milli takımda sakatlandı...

Son dakika haberi... 'de şampiyonluk en büyük favorilerinden birisi olarak gösterilen 'ta, sezonun en flaş isimlerinden , milli takımı Cezayir'de sakatlık yaşadı. Sakatlığının ciddiyeti konusundan henüz bilgi bulunmayan Ghezzal, ilk yarının sonlarında yaşadığı sakatlık sonrasında devre arasında oyundan alındı.

Sezon başında Leicester City'den Beşiktaş'a kiralanan ve kariyerinin en fazla gol katkısı yaptığı sezonlarından birini geçiren Rachid Ghezzal, Süper Lig'de 13 asist ve 1 gol kaydederek toplamda 14 gol katkısına ulaştı.

Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Cezayirli orta saha, milli takımda yaşadığı sakatlıkla Beşiktaş camiasını korkuttu. Cezayir'in Zambiya'ya konuk olduğu maça oldukça iyi başlayan Ghezzal, takımının ilk golünü kaydetti.

Golün ardından eski Fenerbahçeli Slimani'ye yaptığı asistle karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynayan Ghezzal, ilk yarının son dakikalarında sakatlık yaşadı ve oyundan alınmak zorunda kaldı.

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Son dakika: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal şoku! Milli takımda sakatlandı...
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