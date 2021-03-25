Son dakika: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal şoku! Milli takımda sakatlandı...

Sezon başında Leicester City'den Beşiktaş'a kiralanan ve kariyerinin en fazla gol katkısı yaptığı sezonlarından birini geçiren Rachid Ghezzal, Süper Lig'de 13 asist ve 1 gol kaydederek toplamda 14 gol katkısına ulaştı.
Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Cezayirli orta saha, milli takımda yaşadığı sakatlıkla Beşiktaş camiasını korkuttu. Cezayir'in Zambiya'ya konuk olduğu maça oldukça iyi başlayan Ghezzal, takımının ilk golünü kaydetti.
Golün ardından eski Fenerbahçeli Slimani'ye yaptığı asistle karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynayan Ghezzal, ilk yarının son dakikalarında sakatlık yaşadı ve oyundan alınmak zorunda kaldı.