Son dakika: Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! İlk aday Joachim Löw...

"LÖW İLK ADAY"

Yeni teknik adam için ilk adayın Löw olduğunu açıklayan Volkan Demir, "Gallardo ve Low isimleri doğru. Düşünülüyor. Bielsa konusunda bir gelişme yok. Bana gelen bilgiler Low ilk aday ve bir temas da kuruldu." diye konuştu.