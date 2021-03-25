Son dakika haberi... Erol Bulut'la yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedefinde River Plate'in hocası Marcelo Gallardo var. 45 yaşındaki teknik adamın sırrı ortaya çıktı. Bu arada Sarı-Lacivertliler'in listesinde bulunan bir diğer isim olan Joachim Löw'den de Fenerbahçe açıklaması geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Teknik direktör Erol Bulut için ayrılık çanlarının çalmasının ardından River Plate'in hocası Marcelo Gallardo'nun adı sıkça Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor. Listedeki bir diğer isim Joachim Löw'den de Fenerbahçe sorusuna cevap verdi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika haberinin detayları...