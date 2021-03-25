Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...
Giriş Tarihi: 25.3.2021 07:45 Son Güncelleme: 25.3.2021 07:46

Son dakika: 'nin istediği 'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

TANER KARAMAN
Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

Son dakika haberi... 'la yollarını ayırması beklenen 'nin 1 numaralı hedefinde 'in hocası var. 45 yaşındaki teknik adamın sırrı ortaya çıktı. Bu arada Sarı-Lacivertliler'in listesinde bulunan bir diğer isim olan 'den de Fenerbahçe açıklaması geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Teknik direktör için ayrılık çanlarının çalmasının ardından 'in hocası 'nun adı sıkça ile anılmaya devam ediyor. Listedeki bir diğer isim 'den de Fenerbahçe sorusuna cevap verdi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

İstikrarlı futbolu ile dikkat çeken Arjantinli'nin tek dezavantajı, kariyeri boyunca Avrupa'da sahaya çıkmamış olması.

Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

4-4-2'Yİ SEVİYOR

Genç yaşına rağmen birçok kupa kazanan Gallardo, sıklıkla 4-4-2 sistemini tercih ediyor. İşte 45 yaşındaki teknik adamın öne çıkan değerleri:

Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

7 yıldır Arjantin'in önemli ekiplerinden 'i çalıştıran , takımıyla 307 maça çıkarken, 163 galibiyet elde etmişti. Gallardo bu karşılaşmalarda 80 beraberlik, 64 yenilgi aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

Kariyeri boyunca sıklıkla 4-4-2'lik sistemle sahaya çıkan Gallardo, Haziran 2014'ten bu tarafa 'i çalıştırıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

2021 yılında 4-4-2'nin yanında 4-3-3, 3-1-4-2 ve 3-4-3'lük formasyonlarla da takımını sahaya sürdü.

Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

RIVER PLATE TARİHİNE GEÇTİ

takımında 7 yılda 12 kupa kazanan Arjantinli teknik adam, River Plate tarihinin en çok kupa kaldıran hocası olmayı başardı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

45 yaşındaki teknik direktör, 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında Libertadores Kupası'nı müzesine götürdü.

Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

Gallardo yönetiminde , maç başına 1.79 gol atma, 0.94 de gol yeme ortalaması yakaladı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

36 YAŞINDA NACIONAL'İ ŞAMPİYON YAPTI

Başarılı teknik adam ile Arjantin takımı maç başına 1.85 puan ortalaması tutturdu.

Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

Kariyerinin başında Club Nacional'i çalıştıran Gallardo, henüz 36 yaşında Uruguay lig şampiyonluğunu kazandı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

EN PAHALI TRANSFERİ 11.5 MİLYON EURO

'nun kariyeri boyunca en yüksek bonservis 11.5 milyon Euro ile Lucas Pratto için Sao Paulo'ya verilmişti.

Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

BOCA'YA KARŞI 7 GALİBİYET, 5 MAĞLUBİYET

Kariyeri boyunca Güney Amerika dışına çıkmayan 45 yaşındaki hoca, Avrupa'dan bir takıma karşı hiç rakip olmadı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

ile Boca Juniors'a karşı üstünlük sağlayan Gallardo, 21 maçın sadece 5'ini kaybetti. Ezeli rekabette 7 galibiyet, 9 beraberlik aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

LÖW'DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI GELDİ

Bu arada 'nin dirsek temasında olduğu Alman teknik adam, yeni sezon için tekliflere açık kapı bıraktı. Fenerbahçe ile adı anılan 'e dün bu konu soruldu.

Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

Alman teknik adam, Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığının altını çizerken, "Menajerim neyi kiminle konuşuyor bilmiyorum ve turnuvaya kadar hiçbir şey duymak istemediğimi söyledim ona.

Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...

Turnuvadan sonra belki bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim ama şu anda tüm konsantrasyonum Avrupa Şampiyonası'nda" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Marcelo Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Löw'den Fenerbahçe açıklaması...
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