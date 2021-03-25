Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA - Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu
Giriş Tarihi: 25.3.2021 18:59 Son Güncelleme: 25.3.2021 18:59

SON DAKİKA - ’nin yeni teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu

SON DAKİKA - Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu

ekiplerinden ’de ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığı son dakika olarak duyurulurken Fenerbahçe resmi Twitter hesdabında yapılan açıklamayla takımın yeni teknik direktörünün kim olduğu da duyuruldu. Bu gelişmeyle birlikte futbolseverler Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. Merak edilen Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim oldu? sorusu yanıtları ve tüm son dakika detayları

Fenerbahçe spor kulübünden yapılan son dakika açıklamasına göre Teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı olarak anlaşılarak yollar ayrıldı. Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe Resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada yeni teknik direktörün kim olacağı dabelli oldu. Bu bilgilerle futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı

SON DAKİKA - FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Son dakika Fenerbahçe haberine ilişkin tüm detaylar şöyle;



Fenerbahçe tarafında yapılan son dakika açıklamasına göre Erol Bulut'la yolların ayrılması sonrasında sarı-lacivertli takım yoluna Emre Belözoğlu ile devam edecek



"KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILMIŞTIR..."


Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler yer alıyor;

''2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.



Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz''

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün paylaşımı;

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SON DAKİKA - Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu
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