SON DAKİKA - Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu

Fenerbahçe spor kulübünden yapılan son dakika açıklamasına göre Teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı olarak anlaşılarak yollar ayrıldı. Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe Resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada yeni teknik direktörün kim olacağı dabelli oldu. Bu bilgilerle futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı
Son dakika Fenerbahçe haberine ilişkin tüm detaylar şöyle;
Fenerbahçe tarafında yapılan son dakika açıklamasına göre Erol Bulut'la yolların ayrılması sonrasında sarı-lacivertli takım yoluna Emre Belözoğlu ile devam edecek
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler yer alıyor;
''2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.
Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.
Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.
Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz''
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün paylaşımı;