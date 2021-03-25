SON DAKİKA - Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu

Fenerbahçe spor kulübünden yapılan son dakika açıklamasına göre Teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı olarak anlaşılarak yollar ayrıldı. Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe Resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada yeni teknik direktörün kim olacağı dabelli oldu. Bu bilgilerle futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı

SON DAKİKA - FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Son dakika Fenerbahçe haberine ilişkin tüm detaylar şöyle;