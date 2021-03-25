Hollanda basını, A Milli Takımımız'ın sürklase ettiği milli takımlarını yerden yere vurdu. AD sitesi muhabiri Mikos Gouka, "Milli Takım, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın elemelerine acı bir mağlubiyetle başladı" dedi ve maçta forma giyen oyuncular hakkında ilginç ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
TIM KRUL 4.5
Maçtan hemen önce kaleye geçeceği açıklandı. Onun için kötü bir maçtı ama oyun 3-0 olana kadar en az 4 kurtarış yaptı.
KENNY TETE 5
Sağda Denzel Dumfries'in yerine oynayan Kenny Tete için başarısız bir akşamdı. Büyük hatası yoktu ama fark da yaratamadı.
MATTHIS DE LIGT 5.5
Maç boyu Türk forvet Burak Yılmaz ile uğraştı. Kafa vuruşunu yaptığı ve çizginin üzerinden çıkan topta şanssızdı. İlk golde Burak Yılmaz'a biraz daha yakın olabilirdi.
DALEY BLIND 5
Hollanda savunmasında aksayan isimdi. Savunmadaki performansı sürekli olarak dalgalandı.
OWEN WIJNDAL 5
Maç boyunca beklenen katkıyı veremedi. Bitime 8 dakika kala yerini Van Aanholt'a bıraktı.
MARTEN DE ROON 5
Takımda işler iyi gitmiyorsa o hemen dikkat çekiyor. 62'de Luuk de Jong için oyundan çıktı.
GEORGINIO WIJNALDUM 5.5
Türklerin toplu olarak geri çekildiği anlarda kale önünde çok fazla yer bulamadı.
FRENKIE DE JONG 5.5
Türkler, Hollanda'nın oyun kurucusunu uzak tutmayı başardı. De Jong aradı ve aradı, ancak bir açıklık bulamadı.
STEVEN BERGHUIS 5
Sağ kanatta aktif bir görüntü çizdi ama herhangi bir tehlikeye neden olamadı.
MEMPHIS DEPAY 5
Maçı 2 asistle bitirdi. İlk yarıda Malen'a iyi bir pozisyon da hazırladı. Ancak güçlü Türk savunucularına karşı belirleyici bir rol oynayamadı. Bir de penaltı kaçırdı.
DONYELL MALEN 4
Genç forvet oyuncusu için tatsız bir akşamdı. İlk yarıda gol fırsatını harcarken, bir de penaltıya sebebiyet verdi. 69'da yerini Davy Klaassen'e bıraktı.
ANTRENÖR - FRANK DE BOER 4.5
Şah ve mat... Büyük bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.
"Türkiye, grubunun favorisini küçük düşürdü. Türkler, 2002'de üçüncü oldukları Dünya Kupası'na 20 yıl sonra yeniden katılmak için büyük planlar yaptıklarını gösterdi. Burak Yılmaz daha 15. dakikada Türkler'i öne geçirdi. Ardından yine Burak'la gelen penaltı golüyle Hollanda soyunma odasına 2-0 geride gitti.
"ÇALHANOĞLU'NDAN 20 METREDEN FÜZE, BURAK'TAN RÜYA GİBİ GOL"
Türkiye üçüncü golü attığında ikinci yarının sadece 30 saniyesi oynanmıştı. Hakan Çalhanoğlu 20 metreden bir füze yolladı. Hollanda skoru 3-2'ye getirse de Burak Yılmaz frikikten rüya gibi bir gol attı. Uzatmanın 4. dakikasında Hollanda penaltı kazandı ancak Memphis Depay kaçırdı ve Türkiye maçı 4-2 kazandı."