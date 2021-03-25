Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...
Giriş Tarihi: 25.3.2021 12:11 Son Güncelleme: 25.3.2021 12:28

Son dakika: basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı sözleri...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...

Son dakika haberi... Hollandalılar, 'nde milli takımımıza 4-2 kaybedilen maçı konuşuyor. basını, 'ın şov yaptığı maçla ilgili teknik direktör ve futbolcular hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

basını, A Milli Takımımız'ın sürklase ettiği milli takımlarını yerden yere vurdu. AD sitesi muhabiri Mikos Gouka, "Milli Takım, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın elemelerine acı bir mağlubiyetle başladı" dedi ve maçta forma giyen oyuncular hakkında ilginç ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...

TIM KRUL 4.5
Maçtan hemen önce kaleye geçeceği açıklandı. Onun için kötü bir maçtı ama oyun 3-0 olana kadar en az 4 kurtarış yaptı.

Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...

KENNY TETE 5
Sağda Denzel Dumfries'in yerine oynayan Kenny Tete için başarısız bir akşamdı. Büyük hatası yoktu ama fark da yaratamadı.

Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...

MATTHIS DE LIGT 5.5
Maç boyu Türk forvet ile uğraştı. Kafa vuruşunu yaptığı ve çizginin üzerinden çıkan topta şanssızdı. İlk golde Burak Yılmaz'a biraz daha yakın olabilirdi.

Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...

DALEY BLIND 5
savunmasında aksayan isimdi. Savunmadaki performansı sürekli olarak dalgalandı.

Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...

OWEN WIJNDAL 5
Maç boyunca beklenen katkıyı veremedi. Bitime 8 dakika kala yerini Van Aanholt'a bıraktı.

Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...

MARTEN DE ROON 5
Takımda işler iyi gitmiyorsa o hemen dikkat çekiyor. 62'de Luuk de Jong için oyundan çıktı.

Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...

GEORGINIO WIJNALDUM 5.5
Türklerin toplu olarak geri çekildiği anlarda kale önünde çok fazla yer bulamadı.

Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...

FRENKIE DE JONG 5.5
Türkler, 'nın oyun kurucusunu uzak tutmayı başardı. De Jong aradı ve aradı, ancak bir açıklık bulamadı.

Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...

STEVEN BERGHUIS 5
Sağ kanatta aktif bir görüntü çizdi ama herhangi bir tehlikeye neden olamadı.

Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...

MEMPHIS DEPAY 5
Maçı 2 asistle bitirdi. İlk yarıda Malen'a iyi bir pozisyon da hazırladı. Ancak güçlü Türk savunucularına karşı belirleyici bir rol oynayamadı. Bir de penaltı kaçırdı.

Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...

DONYELL MALEN 4
Genç forvet oyuncusu için tatsız bir akşamdı. İlk yarıda gol fırsatını harcarken, bir de penaltıya sebebiyet verdi. 69'da yerini Davy Klaassen'e bıraktı.

Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...

ANTRENÖR - FRANK DE BOER 4.5
Şah ve mat... Büyük bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...

"TÜRKLER BÜYÜK PLANLARINI GÖSTERDİ"

Norveç'in TV2 sitesi ise - maçı ile ilgili şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...

", grubunun favorisini küçük düşürdü. Türkler, 2002'de üçüncü oldukları Dünya Kupası'na 20 yıl sonra yeniden katılmak için büyük planlar yaptıklarını gösterdi. daha 15. dakikada Türkler'i öne geçirdi. Ardından yine Burak'la gelen penaltı golüyle soyunma odasına 2-0 geride gitti.

Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...

"ÇALHANOĞLU'NDAN 20 METREDEN FÜZE, BURAK'TAN RÜYA GİBİ GOL"

üçüncü golü attığında ikinci yarının sadece 30 saniyesi oynanmıştı. Hakan Çalhanoğlu 20 metreden bir füze yolladı. skoru 3-2'ye getirse de frikikten rüya gibi bir gol attı. Uzatmanın 4. dakikasında Hollanda penaltı kazandı ancak Memphis Depay kaçırdı ve Türkiye maçı 4-2 kazandı."

EN ÇOK OKUNANLAR

2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine ile bu Pazar hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Son dakika haberi: Ramazan ayı ile beraber 22 ilde yeni kısıtlama yolda!
Son dakika: Hollanda zaferinin ardından flaş sözler! "Türkiye'de herkes ona burun kıvırdı ama..." Mesut Özil detayı
Son dakika haberi: Galatasaray'dan sürpriz hamle! Eski Fenerbahçeli kaleci için hamle...
Son dakika: İbrahim Zarap için ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ten 18 yıl
TikTok’ta ‘Beni kurtarın’ diye ağladı! Valiliğin açıklaması herkesi şaşırttı!
Son dakika | İstanbul'da etkili kar yağışı! Meteorolojiden hava durumu uyarısı
Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!
Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Gallardo'nun sırrı ortaya çıktı! Joachim Löw'den Fenerbahçe sözleri...
Kim Kardashian'a benzemek isteyen Ece Erken, Şeyma Subaşı ve Meryem Uzerli'nin hazin sonu! Bir ev parası harcayan ünlülerin son hali fiyasko oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hollanda basını milli takımlarını yerden yere vurdu! Çarpıcı Burak Yılmaz sözleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA