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Giriş Tarihi: 25.3.2021 12:26

Son dakika: 'nun acı kaybı! 19 yaşındaki hayatını kaybetti

Son dakika: Lazio'nun acı kaybı! 19 yaşındaki Daniel Guerini hayatını kaybetti

Son dakika... İtalya takımlarından 'nın acı günü. takımının 19 yaşındaki futbolcusu , 'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti. İtalyan basınında çıkan haberlere göre kaza, dün akşam (çarşamba) saat 20.00'de oldu. Öte yandan kazanın nedeninin henüz belli olmadığı ve polisin olayı araştırdığı ifade edildi.

Son dakika... İtalyan futbolcu genç futbolcu Daniel Guerini'nin ölümüyle büyük bir şok yaşadı.

Serie A ekibi Lazio'da kariyerini sürdüren 19 yaşındaki Daniel Guerini'nin 24 Mart Çarşamba akşamı Roma'da bir kazaya karıştığı ifade edildi. Genç oyuncunun kaza sonrası hayatını kaybettiği açıklandı.

İtalyan basını, trafik kazasına karışan diğer 2 kişinin durumunun ise ağır olduğunu yazdı. Öte yandan polis ekiplerinin kazanın sebebini araştırdığı aktarıldı.

Daniel Guerini, ocak ayında Lazio ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Öte yandan genç oyuncu, İtalya'nın U15 ve U16 kategorilerinde forma giymişti.

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Son dakika: Lazio'nun acı kaybı! 19 yaşındaki Daniel Guerini hayatını kaybetti
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