Son dakika... Usta yazar Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Erol Bulut yorumu: "Fenerbahçe için riskli bir karar!"

"FENERBAHÇE İÇİN ACELE VERİLMİŞ BİR KARAR"

"Erol Bulut'a yapılan haksızlık şuydu; bu kurulan kadronun kadronun oynayacağı oyun tabi ki daha iyi olabilirdi ama Fenerbahçe'nin sezon başından beri en büyük problemi, rakip sahada çoğalamamak ve pozisyona girememek. Bu da hücumdaki oyuncu tercihleriyle ilgili oldu. Bu yönde Emre Belözoğlu'nun nasıl performans ortaya koyacağı çok önemli."