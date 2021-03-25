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Giriş Tarihi: 25.3.2021 21:07 Son Güncelleme: 25.3.2021 21:28

Son dakika... Usta yazar 'ten çarpıcı Erol Bulut yorumu: " için riskli bir karar!"

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika... Usta yazar Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Erol Bulut yorumu: Fenerbahçe için riskli bir karar!

son dakika haberi... Fenerbahçe, sezon başından bu yana tartışılan Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe yönetimi, sezon sonuna kadar takımın başına Erol Bulut'u getirdi. Sabah.com.tr'ye konuşan usta yazar , Erol Bulut ile yolların ayrılmasını ve 'nun takımın başına getirilmesi hakkında çarpıcı yorumlar yaptı. Timurlenk, Fenerbahçe için riskli bir karar olduğunu söylerken, Emre Belözoğlu'nun geçmişte deneyimli hocalarla çalıştığını ifade etti.

Ali Koç'un 3'üncü döneminde 2020-2021 sezonunun başında takımın başına getirilen Erol Bulut ile sezonu tamamlayamadan yollar ayrıldı. Sezon başından bu yana sarı-lacivertlilerin oynadığı oyun üzerinden eleştirilen Erol Bulut, taraftarın da büyük bir kesimi tarafından istenmeyen adam haline gelmişti.

Ligde oynanan Gençlerbirliği maçında lig sonuncusuna karşı Kadıköy'de alınan yenilgi, Erol Bulut ile olan bağların büyük bölümünün kopmasını sağlamıştı. Gençlerbirliği maçının hemen ardından Beşiktaş derbisine çıkan Erol Bulut ve öğrencileri, son dakikalarda gelen golle beraberliği kurtarsa da oynanan oyun yine en çok eleştirilen konulardan birisi oldu.

Derbi maçın ardından girilen milli arada Erol Bulut'un gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Fenerbahçe Kulübü, yaptığı açıklamada Erol Bulut ile yolların ayrıldığını ve sezon sonuna kadar takımın başında Emre Belözoğlu'nun devam edeceğini belirtti.

Usta gazeteci ve Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Fenerbahçe'nin Erol Bulut kararını ve Emre Belözoğlu'nun takımın başına getirilmesini Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarla değerlendirdi.

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN İSTEDİĞİ KADRO KURULDU..."

İşte Bülent Timurlenk'in Sabah.com.tr'ye yaptığı çarpıcı açıklamalar...

"En başında söyleyeyim riskli bir tercih. Emre Belözoğlu'nun daha önce kariyerinde herhangi bir teknik direktörlük tecrübesi yok. Nasıl bir performans ortaya koyacağı sürpriz. Sezon başında Emre'nin istediği bir kadro kuruldu. O yönde transferler yapıldı, şimdi son 10 haftada Emre Belözoğlu'nun göstereceği performans son derece kritik."

"FENERBAHÇE İÇİN ACELE VERİLMİŞ BİR KARAR"

"Erol Bulut'a yapılan haksızlık şuydu; bu kurulan kadronun kadronun oynayacağı oyun tabi ki daha iyi olabilirdi ama Fenerbahçe'nin sezon başından beri en büyük problemi, rakip sahada çoğalamamak ve pozisyona girememek. Bu da hücumdaki oyuncu tercihleriyle ilgili oldu. Bu yönde Emre Belözoğlu'nun nasıl performans ortaya koyacağı çok önemli."

"Eğer Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu başarılı olursa önümüzdeki sezon devam mı edilecek? 10 maçta başarısız olursa tekrar sportif direktörlüğe geri mi dönecek? Bunlar riskli bir tercihler ve Fenerbahçe için acele verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum."

"YOLLARIN DAHA ÖNCE AYRILMASI GEREKİYORDU"

"Erol Bulutla yolların daha önce ayrılması gerekiyordu. Konya ve Galatasaray maçlarından sonra yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum ama geçici bir çözüm bulunup, bir hoca getirilip, Emre Belözoğlu yine üst akıl olarak devam edebilirdi. Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak takımın başına getirilmesi Fenerbahçe açısından çok riskli bir karar olduğunu düşünüyorum."

"MANCINI VE SIMEONE GİBİ HOCALARLA ÇALIŞTI"

"Emre Belözoğlu'nun daha önce bir hocalık tecrübesi yok. Tabi ki İtalya'da Hector Cuper ve Mancini, İspanya'da Diego Simeone gibi hocalarla çalıştı. Nasıl bir taktik performans göstereceğini önümüzdeki maçlarda göreceğiz."

"Ama burada önemli olan, Erol Bulut'un yapamadığı Fenerbahçe'nin rakip sahada çoğalamaması ve pozisyona girememesiydi. Emre'nin bunu nasıl yapacağını önümüzdeki maçlarda göreceğiz."

DETAY | Futbolculuk kariyeri devam ederken önce UEFA B sonrasında ise UEFA A lisans kurslarını bitiren Emre Belözoğlu, pro-lisans sahibi oldu.

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