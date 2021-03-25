Üçü bir ‘Fernando’ etmedi!

Fernando 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşadığı G.Saray'la, Süper Lig'dekiperformans ortaya koymuştu. Brezilyalı ön libero, transfer olduğu Sevilla'da da istikrarınıkoruyor. Fernando'nun bölgesinde bu sezon Taylan Antalyalı ve Etebo değişmeli olarak görev yaptı.26 maçta 1 gol-1 asiste imzasını attı.19 maçta skor katkısı yapamadı.7 haftadır ilk 11 olmasına rağmen tabelaya etki edemedi. Fernando ise onun gibi 8 numara oynadığı Beşiktaş derbilerine attığı gollerle damga vurmuştu.Fernando, kariyeriyle Süper Lig'in çok üstünde bir oyuncuydu. Galatasaray için de fırsat transferiydi ama bu seviyedeki oyuncuların her zaman çok taliplisi olur. Sevilla'nın yetenek avcısı Monchi de böylesine tecrübeli bir ismi bu fiyata kaçırmadı.Galatasaray'ın orta sahadaki problemi, diğer iki oyuncu tercihindeki istikrarsızlık. İki Emre, Ömer, ayrılan Belhanda ve Fernandes ile bir türlü Taylan'ın yanındaki doğru ikiliyi bulamadılar. Örneğin Beşiktaş, Josef ve Atiba ile ikiliyi bulup, 3. orta saha için bütün sezon arayıştaydı. Futbolda orta sahan kadarsın. Galatasaray geçen sezon orta sahada 3 kiralık futbolcuylaoynayıp bir de kaptanıbu bölgede 4 oyuncu kaybına uğradı. Avrupa'nın büyük liglerinde şampiyonluğa oynayıp, orta sahasından 4 adam kaybeden takım göremezsiniz.