Üçü bir ‘Fernando’ etmedi!

Gomis’in yokluğunu yıllardır hisseden Galatasaray, bir başka yıldızı Fernando’nun boşluğunu da bir türlü dolduramadı
Fernando 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşadığı G.Saray'la, Süper Lig'deki 47 maçta 4 gol-4 asistlik performans ortaya koymuştu. Brezilyalı ön libero, transfer olduğu Sevilla'da da istikrarını (77 maçta 3 gol-7asist) koruyor. Fernando'nun bölgesinde bu sezon Taylan Antalyalı ve Etebo değişmeli olarak görev yaptı. TAYLAN 26 maçta 1 gol-1 asiste imzasını attı. ETEBO 19 maçta skor katkısı yapamadı. FERNANDES 7 haftadır ilk 11 olmasına rağmen tabelaya etki edemedi. Fernando ise onun gibi 8 numara oynadığı Beşiktaş derbilerine attığı gollerle damga vurmuştu.
BİR GÖRÜŞ / Bülent TİMURLENK
ORTA SAHAN KADARSIN!
Fernando, kariyeriyle Süper Lig'in çok üstünde bir oyuncuydu. Galatasaray için de fırsat transferiydi ama bu seviyedeki oyuncuların her zaman çok taliplisi olur. Sevilla'nın yetenek avcısı Monchi de böylesine tecrübeli bir ismi bu fiyata kaçırmadı. Fernando'nun kalitesi malumama ben Taylan'ın o bölgeyi ziyadesiyledoldurduğuna inanıyorum. Galatasaray'ın orta sahadaki problemi, diğer iki oyuncu tercihindeki istikrarsızlık. İki Emre, Ömer, ayrılan Belhanda ve Fernandes ile bir türlü Taylan'ın yanındaki doğru ikiliyi bulamadılar. Örneğin Beşiktaş, Josef ve Atiba ile ikiliyi bulup, 3. orta saha için bütün sezon arayıştaydı. Futbolda orta sahan kadarsın. Galatasaray geçen sezon orta sahada 3 kiralık futbolcuyla (Seri, Lemina, Nzonzi) oynayıp bir de kaptanı Selçuk futbolu bırakınca bu bölgede 4 oyuncu kaybına uğradı. Avrupa'nın büyük liglerinde şampiyonluğa oynayıp, orta sahasından 4 adam kaybeden takım göremezsiniz.