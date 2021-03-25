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Giriş Tarihi: 25.3.2021 11:38 Son Güncelleme: 25.3.2021 12:21

, penaltı şansızlığını kırıyor

İHA
Uğurcan Çakır, penaltı şansızlığını kırıyor

'nın ve 'un başarılı kalecisi , penaltılardaki şansızlığını kırmak için yaptığı çalışmaların karşılığını almaya başladı. Başarılı eldiven, takım düzeyinde şimdiye kadar 26 penaltı atışından 3'ünü kurtarabildi. Uğurcan, yüzde 76.4 kurtarış yüzdesi yakalarken, Süper Lig'de ise bu sezon 10 maçta kalesini gole kapadı. Başarılı eldiven içinde bulunduğumuz sezonda forma giydiği 28 maçta kalesinde 29 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, zorlu karşılaşma öncesi, 'kaleye kim geçecek' sorusuna Uğurcan Çakır'ı 11'de başlatarak cevap verdi. Müsabaka 4-2 ay-yıldızlıların üstünlüğüyle devam ederken, son dakikada Uğurcan Çakır, Depay'ın penaltısını kurtarmayı başardı. Şık bir kurtarış yapan başarılı file bekçisi, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

BEYAZ NOKTA İDMANLARI SONUÇ VERMEYE BAŞLADI

Avrupa takımlarının gözdesi olan ve sezon sonunda transferi çok konuşulacak isimlerin başında gelen Uğurcan Çakır, penaltılardaki şansızlığını kırmak için de bir süredir özel antrenmanlar yapıyordu. Bir çok karşılaşmada önemli kurtarışlara imza atarak takımını sırtlayan Çakır, penaltı atışlarında ise istediği başarıyı yakalayamıyordu. A Milli Takım kalesinde 2 gol yemesine rağmen önemli kurtarışlara imza atan Uğurcan Çakır, bu kez bu kurtarışlarına son dakikada gelen penaltıyı da ekledi.

26 PENALTI, 3 KURTARIŞ

Uğurcan Çakır, profesyonel futbol yaşantısını 1461 Trabzon ve Trabzonspor A Takımı'nda geçirdi. Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda, bordo-mavili forma altında 20 penaltı atışından sadece 1'ini kurtarabilmişti. Söz konusu penaltı ise Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'ya evinde 4-3 mağlup olduğu maçtaydı. Uğurcan, Aytaç Kara'nın penaltısında gole izin vermemişti. 1461 Trabzon forması giydiği 1. Lig'de ise 3 penaltı atışından 1'ini engelleyen 24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasıyla 2 penaltı atışının 1'ini ise dün akşamki maçta kurtardı.



10 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Uğurcan, yüzde 76.4 kurtarış yüzdesi yakalarken, Süper Lig'de ise bu sezon 10 maçta kalesini gole kapadı. Başarılı eldiven içinde bulunduğumuz sezonda forma giydiği 28 maçta kalesinde 29 gol gördü.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİSİ

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli oyuncuları sıralamasında ilk iki sırayı kaleciler aldı. Trabzonspor'un kalecisi ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, 16 milyon Euro'luk (151 milyon 315 Bin TL) değeri ile ilk basamakta bulunurken, onu Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır 13 milyon 500 bin Euro (127 Milyon 627 Bin TL) takip etti.

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Uğurcan Çakır, penaltı şansızlığını kırıyor
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