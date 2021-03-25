Uğurcan Çakır, penaltı şansızlığını kırıyor

26 PENALTI, 3 KURTARIŞ

Uğurcan Çakır, profesyonel futbol yaşantısını 1461 Trabzon ve Trabzonspor A Takımı'nda geçirdi. Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda, bordo-mavili forma altında 20 penaltı atışından sadece 1'ini kurtarabilmişti. Söz konusu penaltı ise Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'ya evinde 4-3 mağlup olduğu maçtaydı. Uğurcan, Aytaç Kara'nın penaltısında gole izin vermemişti. 1461 Trabzon forması giydiği 1. Lig'de ise 3 penaltı atışından 1'ini engelleyen 24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasıyla 2 penaltı atışının 1'ini ise dün akşamki maçta kurtardı.





10 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Uğurcan, yüzde 76.4 kurtarış yüzdesi yakalarken, Süper Lig'de ise bu sezon 10 maçta kalesini gole kapadı. Başarılı eldiven içinde bulunduğumuz sezonda forma giydiği 28 maçta kalesinde 29 gol gördü.



SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİSİ

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli oyuncuları sıralamasında ilk iki sırayı kaleciler aldı. Trabzonspor'un kalecisi ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, 16 milyon Euro'luk (151 milyon 315 Bin TL) değeri ile ilk basamakta bulunurken, onu Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır 13 milyon 500 bin Euro (127 Milyon 627 Bin TL) takip etti.