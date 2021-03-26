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Giriş Tarihi: 26.3.2021 09:35 Son Güncelleme: 26.3.2021 10:12

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OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş'ta Aboubakar, Ghezzal ve Larin değerine değer kattı!

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı ve ligde lider olan ’la performanslarını katlıyor. Ligin en değerli 10 futbolcusundan üçü olan  ve Ghezzal bonservis bedellerini yüzde 50’nin üzerine çıkardı. Ghezzal dün oynanan Milli takım maçında 1 gol ve 1 asist yaparken, formda olan Larin ise Kanada formasıyla hat-trick yaptı.

Süper Lig'de lider konumunda bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda final biletini alan Beşiktaş'ta bu sezonki bireysel performanslar oldukça dikkat çekti. Beşiktaş kadrosunun büyük bölümü değerini yükseltti.

Transfermarkt'ın güncellenen verilerine göre, ligin en değerli 10 oyuncusunun 3'ü Beşiktaş'tan olurken, kıymetlenmeleri de dikkat çekti. Kartal'ın en çok değer kazanan isimleri hücum ayakları oldu. Bu sezon attıkları goller ve asistlerle takımını sırtlayan Aboubakar, Larin ve Ghezzal Beşiktaş'ta başı çeken futbolcular konumuna geldi.

LARIN %181 DEĞER KAZANDI

Ligde 15 golü bulunan Vincent Aboubakar, temmuz ayında 5.5 milyon Euro olan bonservisini 10 milyon Euro'ya çıkararak %81.8 oranında değer kazandı ve ligde bu alanda 7. isim oldu. 9. sırada bulunan Ghezzal ise 5.5 milyon Euro'luk değerini 9 milyon Euro'ya yükseltip, %63.6'lık artış sağladı. Listede 10. sırada yer alan Larin ise aynı dönem içerisinde bonservisini en çok artıran 5. futbolcu alarak dikkat çekti. Kanadalı oyuncu, Temmuz 2020'de 3.2 milyon Euro'luk değere sahip bu rakam Mart ayı itibariyle %181.3'lük artışla 9 milyon Euro oldu.

BEŞİKTAŞ TESTE GİRDİ

Fenerbahçe, derbi sonrasında kadroda bulunmayan bir oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğunu açıklamıştı. Fenerbahçe'de vaka sayısının 5'e çıkmasıyla birlikte Beşiktaş da alarma geçti. Siyah-beyazlılar, dün milli takımlarda yer almayan futbolcular, teknik heyet ve tesislerde yer alan A Takım çalışanlarını teste tabi tuttu.



YALÇIN HIZ KESTİ!

Milli arada birçok kulüp futbolculara izin verirken Beşiktaş'ta durum farklı oldu. Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi sonrası ara vermeyerek oyuncularıyla çalışmalarını sürdürdü. 4 gün üst üste antrenmana çıkan futbolcular, pazartesiye kadar tatili kaptı.

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Beşiktaş'ta Aboubakar, Ghezzal ve Larin değerine değer kattı!
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