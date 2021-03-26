Beşiktaş'ta Aboubakar, Ghezzal ve Larin değerine değer kattı!

LARIN %181 DEĞER KAZANDI

Ligde 15 golü bulunan Vincent Aboubakar, temmuz ayında 5.5 milyon Euro olan bonservisini 10 milyon Euro'ya çıkararak %81.8 oranında değer kazandı ve ligde bu alanda 7. isim oldu. 9. sırada bulunan Ghezzal ise 5.5 milyon Euro'luk değerini 9 milyon Euro'ya yükseltip, %63.6'lık artış sağladı. Listede 10. sırada yer alan Larin ise aynı dönem içerisinde bonservisini en çok artıran 5. futbolcu alarak dikkat çekti. Kanadalı oyuncu, Temmuz 2020'de 3.2 milyon Euro'luk değere sahip bu rakam Mart ayı itibariyle %181.3'lük artışla 9 milyon Euro oldu.