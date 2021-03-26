Bursaspor altyapısından 42 gollük katkı!

EN GOLCÜLER BATUHAN KÖR VE ALİ AKMAN

Nitekim Bursaspor'da yetişen futbolcular, bu sezon tam 42 resmi gole imza attı. Ligde 45, Türkiye Kupası'nda da 7 olmak üzere bu sezon toplam 31 müsabakada 52 kez rakip fileleri havalandıran yeşil-beyazlı takımda en golcü isimler Batuhan Kör ile Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman oldu. Bu iki ismi 7'şer golle Burak Kapacak ve Emirhan Aydoğan takip etti.