Son dakika... Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözleri: "Sonunun güzel olacağına..."

"BERABERCE SAHİPLENECEĞİZ"

"Fenerbahçe'nin başarısı için keyif alarak ve birbirine inanan bir takım olacağız. Ortada bir başarı ya da başarısızlık varsa bir kişiye ya da bir ekibe mal edilemez. Beraberce sahipleneceğiz. Bugünden itibaren hepimizi Allah utandırmasın. İnanıyorum, iyi olacak. Tekrar hepimiz için hayırlı olsun."