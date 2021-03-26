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Giriş Tarihi: 26.3.2021 19:12 Son Güncelleme: 26.3.2021 19:25

Son dakika... 'ndan şampiyonluk sözleri: "Sonunun güzel olacağına..."

Son dakika... Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözleri: Sonunun güzel olacağına...

Son dakika haberleri... 'de ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına 'nu getiren 'de, yeni teknik direktör ilk kez sahaya çıktı. Emre Belözoğlu, antrenmanda futbolcularla kısa bir konuşma yaparak şampiyonluk inancına vurgu yaptı. Denizlispor maçı hazırlıklarına Emre Belözoğlu'nun önderliğinde başlayan sarı-lacivertliler, 4 günlük iznin ardından ilk antrenmana çıkmış oldu.

Fenerbahçe'de sezonun en çok tartışılan ismi olan Erol Bulut, üst üste gelen Gençlerbirliği yenilgisi ve Beşiktaş beraberliğinin ardından takımdan gönderildi. Erol Bulut'un kariyeri 34 maç sürerken sarı-lacivertliler bu süreçte, 21 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Süper Lig'de 31 hafta sonunda takımını 3. sıraya yerleştiren Erol Bulut'un yerini sezona sportif direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu aldı.

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu, 1 yıl içinde Fenerbahçe'de futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak çalışarak tarihe geçen isimlerden birisi oldu.

32'inci haftada oynanacak Denizlispor maçı hazırlıklarına Emre Belözoğlu'nun liderliğinde başlayan sarı-lacivertlilerde, genç teknik adam takımla kısa bir konuşma yaparak şampiyonluğa olan inancından bahsetti.

İşte Emre Belözoğlu'nun ilk idmanında yaptığı konuşmadan detaylar...

"SONUNUN GÜZEL OLACAĞINA İNANCIMIZ TAM"

"Bizler, bugünden itibaren son 10 maçın her puan zerresine talip bir şekilde, beraberce çalışacağız. Sonunun güzel olacağına burada bulunan herkesin inandığını biliyorum. Bugün biraz daha adaptasyon amaçlı bir antrenman yapacağız. Ben içinizden birisiyim. Kader birlikteliği yaptığım çok değerli arkadaşım var."

"BERABERCE SAHİPLENECEĞİZ"

"Fenerbahçe'nin başarısı için keyif alarak ve birbirine inanan bir takım olacağız. Ortada bir başarı ya da başarısızlık varsa bir kişiye ya da bir ekibe mal edilemez. Beraberce sahipleneceğiz. Bugünden itibaren hepimizi Allah utandırmasın. İnanıyorum, iyi olacak. Tekrar hepimiz için hayırlı olsun."

EMRE BELÖZOĞLU'NUN PRO LİSANS ENGELİ NASIL ÇÖZÜLECEK?

Emre Belözoğlu'nun takımında başında maça çıkması için pro-lisansı olması gerekiyor. Emre Belözoğlu'na UEFA tarafından verilen UEFA A Lisansı sadece 2 hafta takımı yönetme hakkı veriyor. Bundan dolayı bu süreden sonra Süper Lig veya üst düzey lig maçlarında pro-lisans sahibi bir teknik adamın kulübede olması şartı var.

EMRE BELÖZOĞLU TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNİN İLK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi saat 19.00'da ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor'u konuk edecek. Emre Belözoğlu, bu maçla birlikte teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına açıkacak.

Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözleri: "Sonunun güzel olacağına..."3

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