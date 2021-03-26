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Giriş Tarihi: 26.3.2021 14:22 Son Güncelleme: 26.3.2021 14:24

'de sahaya iniyor!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sahaya iniyor!

'de sahaya iniyor! Sarı-lacivertli takım, 'la yollarını ayırmasından sonra takımın başına getirdiği Emre Belözoğlu yönetiminde ilk çalışmasına çıkacak. Fenerbahçe antrenmanı saat 17:00'de başlayacak.

Fenerbahçe teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nu getirdiğini açıkladı. Sarı-lacivertli takım, Emre Belözoğlu ile ilk çalışmasını bugün saat 17:00'de yapacak.

Fenerbahçe'de bu sabah da futbolculara corona virüs testi yapıldı. Akşam antrenmanı için de tesislere dönecekler. Test durumunda problemli bir durum olursa antrenman iptal olabilir. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, bu sezonun önemine vurgu yapacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi saat 19.00'da ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor'u konuk edecek. Emre Belözoğlu, bu maçla birlikte teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına açıkacak.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sahaya iniyor!
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