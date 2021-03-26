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Giriş Tarihi: 26.3.2021

Gurur duyuyoruz

MUSTAFA NACAR
Gurur duyuyoruz

Bakımsızlıktan kullanılamaz halde olan Beylerbeyi Stadı baştan aşağı yenilendi. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, “Burada spor adına güçlü yürüyüşün heyecanı var” dedi

Yenilenen Beylerbeyi Stadı'nın açılış töreni dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan'ın, Büyükşehir Belediye Başkanı iken başlattığı hizmet siyasetinin eserlerinden birini tekrar İstanbul'a kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Kasapoğlu, "Gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Spor adına yarınlara güçlü yürüyüşün heyecanı var. Bu beraberlik ruhuyla yarınlar Türkiye adına takım sporları ve sporcunun şahlanışının dönemi olacak" dedi.

ÇITAYI HEP YUKARI TAŞIYACAĞIZ!
Bakan Kasapoğlu, "Birileri şovla, lafla, karşı çıkmakla vakit geçirsin. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın 1994 yılından itibaren başlattığı hizmet ve eser çıtasını hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız" ifadelerini kullandı. Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen de, statta yaşanan sorunlara dikkat çekip "Stadın tüm onarımını, yapımını ve kullanım hakkını belediye olarak üstlenmiş, bu sorumluluğun altına girmiş olduk. TFF ve Spor Bakanımızla burayı ihya etmek için kollarımız sıvadık. Stadımız futbol camiamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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