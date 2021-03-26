Gurur duyuyoruz

Bakımsızlıktan kullanılamaz halde olan Beylerbeyi Stadı baştan aşağı yenilendi. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, “Burada spor adına güçlü yürüyüşün heyecanı var” dedi
Yenilenen Beylerbeyi Stadı'nın açılış töreni dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan'ın, Büyükşehir Belediye Başkanı iken başlattığı hizmet siyasetinin eserlerinden birini tekrar İstanbul'a kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Kasapoğlu, "Gençlerimize hayırlı uğurlu olmasınıdiliyorum. Spor adına yarınlara güçlü yürüyüşünheyecanı var. Bu beraberlik ruhuyla yarınlar Türkiye adına takım sporları ve sporcunun şahlanışının dönemi olacak" dedi.
ÇITAYI HEP YUKARI TAŞIYACAĞIZ!
Bakan Kasapoğlu, "Birileri şovla, lafla, karşı çıkmaklavakit geçirsin. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın1994 yılından itibarenbaşlattığı hizmet ve eser çıtasını hep birliktedaha yukarılara taşıyacağız" ifadelerinikullandı. Üsküdar Belediyesi Başkanı HilmiTürkmen de, statta yaşanan sorunlara dikkatçekip "Stadın tüm onarımını, yapımınıve kullanım hakkını belediye olarak üstlenmiş,bu sorumluluğun altına girmiş olduk. TFF veSpor Bakanımızla burayı ihya etmek için kollarımızsıvadık. Stadımız futbol camiamıza hayırlı uğurlu olsun"ifadelerini kullandı.