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Giriş Tarihi: 26.3.2021 20:32 Son Güncelleme: 26.3.2021 20:35

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AA
Hakan Çalhanoğlu'ndan Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü göndermesi

'nda yarın Norveç ile İspanya'da karşılaşacak 'nın orta saha oyuncusu , Türkiye'ye galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

İtalya'nın Milan takımında forma giyen milli futbolcu, karşılaşmanın yapılacağı Malaga'daki La Rosaleda Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gruba Hollanda'yı 4-2 yenerek başladıklarını hatırlatan Hakan Çalhanoğlu, "Uluslar Ligi'ndeki performansımızı çabuk unutup, turnuvaya iyi başlamak istedik. Hollanda maçıyla iyi bir başlangıç yaptık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Yarınki maç da bizim için çok önemli. Bana göre Hollanda ve Norveç gruptaki en iyi rakiplerimiz. İnşallah yarın ülkemize galibiyetle döneriz." diye konuştu.

27 yaşındaki futbolcu, 10 numara giyen oyunculardan beklentinin her zaman yüksek olduğu hatırlatılıp, kendisinin bu nedenle pişmanlık hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine, "Hiç pişman olmadım. Çok sevdiğim bir numara. Sorumluluk almayı çok seviyorum. Küçüklüğümden beri sorumluluk aldım, hayatım boyunca de alacağım. Hem Bayer Leverkusen'de hem de Milan'da 10 numaralı formayı severek giydim. Fark yaratan hep 10 numaralar olur ama zaman değişti. Benim için daha çok takım oyunu önde. O yüzden herkes sorumluluk almalı." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLCULAR HEP YETENEKLİDİR"

Hakan, ay-yıldızlı ekibin Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen futbolcuları bulunduğunu belirterek, Türk oyuncuların kalitesine dikkati çekti.

Avrupa kulüplerinin Türk futbolculara ilgi gösterdiğini anlatan Hakan Çalhanoğlu, "Türk futbolcular hep yeteneklidir. Hollanda maçında ilk 11'imizin hemen hemen hepsi Avrupa'da oynuyordu. Sadece Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır Türkiye'dendi. Bu her şeyi gösteriyor. Bana göre Avrupa'dan çok ilgi görüyoruz. Çok yetenekliyiz. Tabii ki teknik ve taktik anlamda da gelişmemiz gerekiyor. Bunları da ilerleyen zamanda halledeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic ile milli takımdan Burak Yılmaz'dan hangisini kendi kuracağı takıma alacağının sorulması üzerine, "Eğer hoca olsaydım çift forvet oynardım. İkisini de alırdım." yanıtını verdi.

Bunun üzerine basın toplantısında yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İyi hoca olacak." dedi.

"MERİH VE ÇAĞLAR'I TANIMIYORSUN GALİBA"

Milan'da takım arkadaşım Hauge'yle iddiaya girdik. Bana, "Biz yeneceğiz çünkü bizim Haaland'ımız var." dedi. Ben de, "Sen Merih ve Çağlar'ı tanımıyorsun galiba" dedim.

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Hakan Çalhanoğlu'ndan Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü göndermesi
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