Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jurgen Klopp’un rüyasını Ozan Kabak gerçekleştirdi!
Giriş Tarihi: 26.3.2021 22:49 Son Güncelleme: 26.3.2021 23:06

Jurgen Klopp’un rüyasını gerçekleştirdi!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Jurgen Klopp’un rüyasını Ozan Kabak gerçekleştirdi!

'de sezonu sakatlıklarla boğuşarak geçiren geçtiğimiz sezonun şampiyonu , stoper oyuncularının üst üste sakatlanmasının üzerine devre arasında Schalke 04'den 'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. Ozan Kabak'ın takıma katılmasından sonra savunmada yaşanan sıkıntıları gideren Jurgen Klopp, artık hayalindeki orta saha ikilisini oluşturabilir.

Geçtiğimiz sezon koronavirüs salgınının gölgesinde Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, 2020-2021 sezonunda beklenen performansı sergileyemedi. Ligde sezon başından bu yana Van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip gibi stoperlerini sakatlığa kurban eden Jurgen Klopp, bu 3 savunmacının da sezonu kapatmasından ötürü yeni stoper ikilileri oluşturmakta zorlandı.

Devre arasında yeni stoper tandemi için Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan Liverpool, Milli futbolcunun takıma uyum sağlamasıyla birlikte stoper sorununu aşmış görünüyor. Son haftalarda Ozan Kabak ve Nathaniel Phillips ikilisiyle yola devam eden Alman teknik adam, stoperde görev verdiği orta saha oyuncusu Fabinho'yu tekrar kendi bölgesine yerleştirecek.

"JURGEN KLOPP, HAYALİNİ KURDUĞU ORTA SAHAYI..."

Premier Lig'in efsanelerinden Ian Wright, Avusturya televizyonunda katıldığı bir programda, "Jurgen Kloop, hayalini kurduğu Fabinho ve Thiago orta sahasını artık oluşturabilir." diye konuştu.

Sezon başında Liverpool'a transfer olan Thiago, takıma uyum sağlayamamış ve sakatlıkların üzerine orta sahada anlaşabileceği partnerini bulamamıştı. Son haftalarda Fabinho ile orta sahada iyi birliktelik yakalayan Thiago, Jurgen Klopp'un ilk tercihlerinden birisi haline geldi.

WIJNALDUM İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı orta saha oyuncusu Wijnaldum ile Barcelona'nın ciddi bir ilgisi olduğu söyleniyor. Wijnaldum'un gönderilmesi halinde ideal orta sahası olarak Fabinho ve Thiago'yu belirleyen Klopp, Wijnaldum'un gönderilmesine izin verecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri
Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmesi: SGK genelge yayınladı...
Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...
Bahar Candan dehşeti yaşadı! Saldırıya maruz kalan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!
Türkiye'de bir ilk olarak tarihe geçti! Tünele 2 kişi girdiler 3 kişi çıktılar
Türkiye'de benzin istasyonları için yeni dönem başlıyor: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
Son dakika: Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından Fatih Terim'e gönderme! "İşin sahada bitmediğini gördük..."
2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine ile bu Pazar hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda'da canlandırdığı Kumru sayesinde ortaya çıkan korkunç itirafa oyuncu sessiz kalamadı: Kahroldum!
Son dakika: Fırat Delikanlı'dan iğrenç ifadeler! "Cinsel ilişkiye girmek istedi"
ARKADAŞINA GÖNDER
Jurgen Klopp’un rüyasını Ozan Kabak gerçekleştirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA