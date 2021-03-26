Jurgen Klopp’un rüyasını Ozan Kabak gerçekleştirdi!

Geçtiğimiz sezon koronavirüs salgınının gölgesinde Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, 2020-2021 sezonunda beklenen performansı sergileyemedi. Ligde sezon başından bu yana Van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip gibi stoperlerini sakatlığa kurban eden Jurgen Klopp, bu 3 savunmacının da sezonu kapatmasından ötürü yeni stoper ikilileri oluşturmakta zorlandı.
Devre arasında yeni stoper tandemi için Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan Liverpool, Milli futbolcunun takıma uyum sağlamasıyla birlikte stoper sorununu aşmış görünüyor. Son haftalarda Ozan Kabak ve Nathaniel Phillips ikilisiyle yola devam eden Alman teknik adam, stoperde görev verdiği orta saha oyuncusu Fabinho'yu tekrar kendi bölgesine yerleştirecek.
"JURGEN KLOPP, HAYALİNİ KURDUĞU ORTA SAHAYI..."
Premier Lig'in efsanelerinden Ian Wright, Avusturya televizyonunda katıldığı bir programda, "Jurgen Kloop, hayalini kurduğu Fabinho ve Thiago orta sahasını artık oluşturabilir." diye konuştu.
Sezon başında Liverpool'a transfer olan Thiago, takıma uyum sağlayamamış ve sakatlıkların üzerine orta sahada anlaşabileceği partnerini bulamamıştı. Son haftalarda Fabinho ile orta sahada iyi birliktelik yakalayan Thiago, Jurgen Klopp'un ilk tercihlerinden birisi haline geldi.
WIJNALDUM İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı orta saha oyuncusu Wijnaldum ile Barcelona'nın ciddi bir ilgisi olduğu söyleniyor. Wijnaldum'un gönderilmesi halinde ideal orta sahası olarak Fabinho ve Thiago'yu belirleyen Klopp, Wijnaldum'un gönderilmesine izin verecek.