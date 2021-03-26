Kartal’ın hücum hattı değerine değer kattı

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın’la performanslarını katlıyor. Ligin en değerli 10 futbolcusundan üçü olan Aboubakar, Larin ve Ghezzal bonservis bedellerini yüzde 50’nin üzerine çıkardı
Süper Lig'de lider konumunda bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda final biletini alan Beşiktaş'ta bu sezonki bireysel performanslar oldukça dikkat çekti. Siyahbeyazlılarınkadrosunun büyük bölümüdeğerini yükseltti. Transfermarkt'ın güncellenen verilerine göre, ligin en değerli 10 oyuncusunun 3'ü Beşiktaş'tan olurken, kıymetlenmeleri de dikkat çekti. Kartal'ınen çok değer kazananisimleri hücumayakları oldu. Bu sezon attıkları goller ve asistlerle takımını sırtlayan Aboubakar, Larinve Ghezzal siyahbeyazlılarda başı çeken futbolcular konumuna geldi.
LARIN %181 DEĞER KAZANDI
LIGDE 15 golü bulunan Vincent Aboubakar, temmuz ayında 5.5 milyon Euro olan bonservisini 10 milyon Euro'ya çıkararak%81.8 oranında değer kazandı ve ligde bu alanda 7. isim oldu. 9. sırada bulunan Ghezzal ise 5.5 milyon Euro'luk değerini 9 milyon Euro'ya yükseltip, %63.6'lık artış sağladı. Listede 10. sırada yer alan Larin ise aynı dönem içerisinde bonservisini en çok artıran 5. futbolcu alarak dikkat çekti. Kanadalı oyuncu, Temmuz 2020'de 3.2 milyonEuro'luk değere sahip bu rakamMart ayı itibariyle %181.3'lükartışla 9 milyon Euro oldu.
BEŞİKTAŞ TESTE GİRDİ
FENERBAHÇE, derbi sonrasında kadroda bulunmayan bir oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğunu açıklamıştı. Sarılacivertlilerde vaka sayısının 5'e çıkmasıyla birlikte Beşiktaş da alarma geçti. Siyah-beyazlılar, dün milli takımlarda yer almayan futbolcular, teknik heyet ve tesislerde yer alan A Takım çalışanlarını teste tabi tuttu.
YALÇIN HIZ KESTİ!
Milli arada birçok kulüp futbolculara izin verirken Beşiktaş'ta durum farklı oldu. Sergen Yalçın, F.Bahçe derbisi sonrası ara vermeyerek oyuncularıyla çalışmalarını sürdürdü. 4 gün üst üste antrenmana çıkan futbolcular, pazartesiye kadar tatili kaptı.