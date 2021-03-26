Kartal’ın hücum hattı değerine değer kattı

Süper Lig'de lider konumunda bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda final biletini alan Beşiktaş'ta bu sezonki bireysel performanslar oldukça dikkat çekti.Transfermarkt'ın güncellenen verilerine göre, ligin en değerli 10 oyuncusunun 3'ü Beşiktaş'tan olurken, kıymetlenmeleri de dikkat çekti.Bu sezon attıkları goller ve asistlerle takımını sırtlayansiyahbeyazlılarda başı çeken futbolcular konumuna geldi.LIGDE 15 golü bulunan Vincent Aboubakar, temmuz ayında 5.5 milyon Euro olan bonservisinive ligde bu alanda 7. isim oldu. 9. sırada bulunan Ghezzal ise 5.5 milyon Euro'luk değerini 9 milyon Euro'ya yükseltip, %63.6'lık artış sağladı. Listede 10. sırada yer alan Larin ise aynı dönem içerisinde bonservisini en çok artıran 5. futbolcu alarak dikkat çekti. Kanadalı oyuncu,FENERBAHÇE, derbi sonrasında kadroda bulunmayan bir oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğunu açıklamıştı. Sarılacivertlilerde vaka sayısının 5'e çıkmasıyla birlikte Beşiktaş da alarma geçti. Siyah-beyazlılar, dün milli takımlarda yer almayan futbolcular, teknik heyet ve tesislerde yer alan A Takım çalışanlarını teste tabi tuttu.Milli arada birçok kulüp futbolculara izin verirken Beşiktaş'ta durum farklı oldu. Sergen Yalçın, F.Bahçe derbisi sonrası ara vermeyerek oyuncularıyla çalışmalarını sürdürdü. 4 gün üst üste antrenmana çıkan futbolcular, pazartesiye kadar tatili kaptı.