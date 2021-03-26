Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kartal’ın hücum hattı değerine değer kattı
Giriş Tarihi: 26.3.2021

Kartal’ın hücum hattı değerine değer kattı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal’ın hücum hattı değerine değer kattı

Siyah-beyazlılar, ’la performanslarını katlıyor. Ligin en değerli 10 futbolcusundan üçü olan , ve Ghezzal bonservis bedellerini yüzde 50’nin üzerine çıkardı

Süper Lig'de lider konumunda bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda final biletini alan Beşiktaş'ta bu sezonki bireysel performanslar oldukça dikkat çekti. Siyahbeyazlıların kadrosunun büyük bölümü değerini yükseltti. Transfermarkt'ın güncellenen verilerine göre, ligin en değerli 10 oyuncusunun 3'ü Beşiktaş'tan olurken, kıymetlenmeleri de dikkat çekti. Kartal'ın en çok değer kazanan isimleri hücum ayakları oldu. Bu sezon attıkları goller ve asistlerle takımını sırtlayan Aboubakar, Larin ve Ghezzal siyahbeyazlılarda başı çeken futbolcular konumuna geldi.

LARIN %181 DEĞER KAZANDI
LIGDE 15 golü bulunan Vincent Aboubakar, temmuz ayında 5.5 milyon Euro olan bonservisini 10 milyon Euro'ya çıkararak %81.8 oranında değer kazandı ve ligde bu alanda 7. isim oldu. 9. sırada bulunan Ghezzal ise 5.5 milyon Euro'luk değerini 9 milyon Euro'ya yükseltip, %63.6'lık artış sağladı. Listede 10. sırada yer alan Larin ise aynı dönem içerisinde bonservisini en çok artıran 5. futbolcu alarak dikkat çekti. Kanadalı oyuncu, Temmuz 2020'de 3.2 milyon Euro'luk değere sahip bu rakam Mart ayı itibariyle %181.3'lük artışla 9 milyon Euro oldu.

BEŞİKTAŞ TESTE GİRDİ
FENERBAHÇE, derbi sonrasında kadroda bulunmayan bir oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğunu açıklamıştı. Sarılacivertlilerde vaka sayısının 5'e çıkmasıyla birlikte Beşiktaş da alarma geçti. Siyah-beyazlılar, dün milli takımlarda yer almayan futbolcular, teknik heyet ve tesislerde yer alan A Takım çalışanlarını teste tabi tuttu.

YALÇIN HIZ KESTİ!
Milli arada birçok kulüp futbolculara izin verirken Beşiktaş'ta durum farklı oldu. Sergen Yalçın, F.Bahçe derbisi sonrası ara vermeyerek oyuncularıyla çalışmalarını sürdürdü. 4 gün üst üste antrenmana çıkan futbolcular, pazartesiye kadar tatili kaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bahar Candan dehşeti yaşadı! Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 25 Mart koronavirüs verilerini açıkladı! İşte koronavirüste son durum
2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine ile bu Pazar hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Araç sahipleri dikkat! Türkiye'de benzin istasyonları için yeni dönem başlıyor
SON DAKİKA | Fırat Delikanlı isimli şahıs, engelli genci öldüresiye dövüp sosyal medyada paylaştı! Fırat Delikanlı gözaltına alındı
SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Kritik toplantının ardından Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda'da canlandırdığı Kumru sayesinde ortaya çıkan korkunç itirafa oyuncu sessiz kalamadı: Kahroldum!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklaması: Salgın sona erdiğinde...
Mehmet Ali Erbil sosyal medyada linç yedi! ‘Siz hiç ABD’de acilde beklediniz mi?’ demişti
Son dakika: Hollanda zaferinin ardından flaş sözler! "Türkiye'de herkes ona burun kıvırdı ama..." Mesut Özil detayı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal’ın hücum hattı değerine değer kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA