Kral güneş gibi parladı

Kariyeri boyunca Şenol Güneş yönetiminde 108 maçta 69 gol atıp, 14 asist yapan oyuncu, deneyimli teknik adam ile bir zafere daha koşuyor. 35 yaşına gelse de attığı gollerle ‘Kral’ lakabını sonuna kadar hak ediyor
Hollanda karşısında üç gole birden imza atarak zoru başaran Burak Yılmaz, kariyeri boyunca çok sayıda sakatlık yaşamasına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmedi. 35yaşındaki futbolcuadale sakatlığınedeniyle yaklaşık2 ay sahalardan uzakkaldı ancak fırtına gibi geridönüş yaptı. İşte Burak'ın kariyerinden öne çıkanlar:
ZİRVEYE GÜNEŞ İLE ÇIKIYOR
Burak, kariyerinin zirvelerine Şenol Güneş ile çıkıyor. Güneş yönetiminde oynadığı108 maçta 69 gol atan ve 14asist yapan Burak Yılmaz, aynı zamanda kariyerinin ilk çıkışını da 2010-11 sezonunda deneyimli teknik adam yönetimindeki Trabzonspor'da 36maçta 20 gol atarak yapmıştı.
YAŞLANMADI OLGUNLAŞTI
İlerleyen yaşının da etkisiyle birlikte sakatlanma sayısı artış gösteren Burak buna rağmen durmak bilmedi. Kral, 1980'de Klaus Allofs'tan bu yana Hollanda'ya karşı hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Toplamda ise Portakallar'ın ağlarını 5 kez sarstı.
116 DAKİKADA 1 GOL ATTI
Gittiği her takımda yüksek performans sergilemeyi başaran 35 yaşındakifutbolcu, kariyeri boyunca472 mücadelede her 116dakikada bir skoru değiştirmeyibaşardı. Golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 242 gol atıp, 64 asist yaptı. 35 bin 694 gibi yüksek bir oynama süresine de ulaştı.
FRANSA'DA İLKLERİ BAŞARDI
Emektar yıldız, kariyerinin son 10 penaltısını da gole çevirmeyi başardı. Tecrübeli santrfor, en son üç yıl önce Moldova maçında beyaz noktadan ıskalamadı. Fransız ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, 13 yıl aradan sonra Ligue1'de 7 maç üst üste skora katkıyapan ilk oyuncu oldu.
DEVLER LİGİ'NDE ALTIN HAT-TRİCK
Burak Yılmaz, Galatasaray forması giyerken, Şampiyonlar Ligi'nde Cluj'a rakip olmuş ve attığı üç gol ile sanıkırmızılılar adına Devler Ligi gruplarında hat-trick yapan ilk oyuncu olmuştu. Burak buüç golü sağ ayak, sol ayak vekafa ile atarak altın hat-trickyapmayı da başarmıştı.
'TÜRKİYE, HOLLANDA'YI REZİL ETTİ' Türkiye'nin zaferi Avrupa basınında büyük yankı buldu… Burak Yılmaz'ın öne çıktığı başlıklarda Ay-Yıldızlılar'ın ortaya koyduğu performansa da dikkat çekildi.
HOLLANDA NOS: "Portakallar, yaşlı Burak Yılmaz'ın fark yarattığı Türkiye'derezil oldu."Algemeen Dagblad: "Portakallar, Türkiye'de yenilerek Dünya Kupası elemelerinedramatik bir şekilde başlıyor."NRC: "Yeni lider Georginio Wijnaldum, Türkiye'de Portakallar'ı ileri taşıyamadı."
ALMANYA Kicker: "Türkler'den İstanbul'da sansasyonel bir başlangıç." Rtl.de: "Türkiye, Hollanda'yı parçaladı. Burak golleri ile zaferi getirdi."
FRANSA L'Equipe: "Türkiye, Hollanda'yı Burak Yılmaz'ın hattrick'i sayesinde yendi." So Foot: "Burak Yılmaz ve Türkiye, Hollanda'yı ezdi, ilk maçını kazandı." France Football: "Türkiye, Hollanda'yı cezalandırdı."
İTALYA Corriere dello Sport: "Türkiye'nin Hollanda zaferi." La Gazzetta dello Sport: "De Light hataları ile maçın başrolündeydi."
İSPANYA Marca: "Osmanlılar, Katar 2022'ye doğru yolculuğuna olabilecek en iyi şekilde başladı." AS: "Yılmaz, Hollanda'yı yıkıyor." El Mundo Deportivo: "Burak Yılmaz, hat-trick yaparak kahraman oldu."