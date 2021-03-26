Kral güneş gibi parladı

Hollanda karşısında üç gole birden imza atarak zoru başarankariyeri boyunca çok sayıda sakatlık yaşamasına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmedi.İşte Burak'ın kariyerinden öne çıkanlar:Burak, kariyerinin zirvelerine Şenol Güneş ile çıkıyor.aynı zamanda kariyerinin ilk çıkışını da 2010-11 sezonunda deneyimli teknik adam yönetimindeki Trabzonspor'daİlerleyen yaşının da etkisiyle birlikte sakatlanma sayısı artış gösteren Burak buna rağmen durmak bilmedi. Kral, 1980'de Klaus Allofs'tan bu yana Hollanda'ya karşı hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Toplamda ise Portakallar'ın ağlarını 5 kez sarstı.Gittiği her takımda yüksek performans sergilemeyi başaranGolcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 242 gol atıp, 64 asist yaptı. 35 bin 694 gibi yüksek bir oynama süresine de ulaştı.Emektar yıldız, kariyerinin son 10 penaltısını da gole çevirmeyi başardı. Tecrübeli santrfor, en son üç yıl önce Moldova maçında beyaz noktadan ıskalamadı. Fransız ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz,Burak Yılmaz, Galatasaray forması giyerken, Şampiyonlar Ligi'nde Cluj'a rakip olmuş ve attığı üç gol ile sanıkırmızılılar adına Devler Ligi gruplarında hat-trick yapan ilk oyuncu olmuştu.zaferi Avrupa basınında büyük yankı buldu… Burak Yılmaz'ın öne çıktığı başlıklarda Ay-Yıldızlılar'ın ortaya koyduğu performansa da dikkat çekildi.HOLLANDA"Portakallar, yaşlı Burak Yılmaz'ın fark yarattığı"Portakallar, Türkiye'de yenilerek"Yeni lider Georginio Wijnaldum, Türkiye'de Portakallar'ı ileri taşıyamadı."ALMANYA"Türkler'den İstanbul'da sansasyonel bir başlangıç.""Türkiye, Hollanda'yı parçaladı.FRANSA"Türkiye, Hollanda'yı Burak Yılmaz'ın hattrick'i sayesinde yendi.""Burak Yılmaz ve Türkiye, Hollanda'yı ezdi, ilk maçını kazandı.""Türkiye, Hollanda'yı cezalandırdı."İTALYA"Türkiye'nin Hollanda zaferi.""De Light hataları ile maçın başrolündeydi."İSPANYA"Osmanlılar, Katarolabilecek en iyi şekilde başladı.""Yılmaz, Hollanda'yı yıkıyor.""Burak Yılmazhat-trick yaparak kahraman oldu."