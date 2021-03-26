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Giriş Tarihi: 26.3.2021 11:28

Milliler, maçı için İspanya'ya gitti

İHA
Milliler, Norveç maçı için İspanya'ya gitti

Elemeleri ikinci maçında ile İspanya'da karşılaşacak olan , yarın oynanacak karşılaşma için Malaga'ya hareket etti.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılmak için eleme maçlarına başlayan A Milli Takım, Hollanda karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle hanesine 3 puanı yazdırdı. Milliler, gruptaki ikinci maçı ise Norveç ile deplasmanda oynayacak. Ancak korona virüs salgını nedeniyle Norveç Futbol Federasyonu, bu karşılaşmanın İspanya'da oynanmasını istedi ve bu başvuruları kabul edildi.

Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrılan milliler, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İspanya'nın Malaga kentine hareket etti. Ay-yıldızlılar, özel uçakla İspanya'ya giderek, maç öncesi son hazırlıklarını burada tamamlayacak. Karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş ve Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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Milliler, Norveç maçı için İspanya'ya gitti
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