Norveç Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 Dünya Kupası elemeleri Norveç Türkiye milli maç hangi kanalda, saat kaçta?

2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılacak ülkelerin belirleneceği eleme maçları sürüyor. G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Hollanda karşısında aldığı önemli galibiyet sonrasında Norveç Milli Takımıyla yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Bu önemli ve bir o kadar da heyecanlı geçecek karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler Norveç Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak, milli maç hangi kanalda, saat kaçta? şeklindeki sorulara cevap aramayı sürdürüyor.

NORVEÇ TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu Norveç Türkiye maçı canlı yayın kanalı ile milli maç gün ve saatine ilişkin detaylar şöyle;