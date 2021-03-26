Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...
Giriş Tarihi: 26.3.2021 07:54 Son Güncelleme: 26.3.2021 08:02

: kararında ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...

Fenerbahçe'den haberleri üst üste geliyor! Sarı lacivertlilerde dün akşam alınan kararla birlikte 7 aylık Erol Bulut dönemi sona erdi. Sezon sonuna kadar takım 'na emanet edildi. , 3 yıllık döneminde Cocu, Koeman ve Ersun Yanal sonrasında Erol Bulut'u da gönderdi. 'ın yıllar önce hakkında verdiği karar akıllara geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları

haberi... Fenerbahçe'de yeni dönem bugün başlıyor! Sarı lacivertlilerde sezon sonuna kadar , teknik sorumlu olarak görev yapacak. Sezona Sportif Direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu, 'un kararıyla yeni teknik adam oldu. Bu karar yıllar önce 'ın Daum hakkında verdiği kararı getirdi. Emre Belözoğlu da 8 ayda Fenerbahçe'de 3 farklı görev alarak tarihe geçti.

Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...

SON DAKİKA: EMRE BELÖZOĞLU KARARINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI!

Erol Bulut'un gönderilmesiyle , 8 ay içinde Fenerbahçe'de 3 farklı konumda görev almış oldu. 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan sonra yeşil sahalara veda eden tecrübeli yıldız, 28 Ekim'de sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlük görevine getirilmişti.

Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...

Belözoğlu dün ise sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 'nun pro-lisansı olmaması nedeniyle geçen sezon son 8 haftada takımın başına geçen 53 yaşındaki antrenör Tahir Karapınar'ın tekrar kulübede olması bekleniyor.

Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...

Öte yandan 2009-2010 sezonu sonrasında Fenerbahçe'de Daum görevden alınmış, Sportif Direktör teknik direktörlüğe getirilmişti. Fenerbahçe, son maçta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalınca Bursaspor şampiyonluğa ulaşmıştı.

Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...

AZİZ YILDIRIM, DAUM YERİNE SPORTİF DİREKTÖR AYKUT KOCAMAN'I GÖREVE GETİRMİŞTİ!

Bursaspor şampiyonluğunun ardından flaş bir kararla Alman teknik adam Daum'u gönderip Sportif Direktör olarak görev yapan 'ı takımın başına getirmişti. 'un kararı da bu yönden örnek teşkil ediyor.

Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...

238 GÜN GÖREVDE KALABİLDİ!

Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın başında 238 gün görev yapabildi. Bu değer Bulut'un Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor kariyerinin altında kaldı. Bulut, Alanyaspor ile 416 gün, Yeni Malatyaspor'un başında da 576 gün sahaya çıkabilmişti.

Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...

KARİYER REKORU DA YETMEDİ!

Fenerbahçe'nin başında 34 maçta 2.00 puan ortalaması yakalayan Erol Bulut kariyerinin en yüksek puan ortalamasına ulaşmasına rağmen bu yeterli olmadı. Bulut, Aytemiz Alanyaspor kariyerinde maç başına 1.77, Yeni Malatyaspor ile de 1.45 puan ortalamasına ulaşmıştı.

Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...

SABAH YAZARI BÜLENT TİMURLENK, EMRE BELÖZOĞLU KARARINI SABAH.COM.TR'YE DEĞERLENDİRDİ!

'En başında söyleyeyim riskli bir tercih. 'nun daha önce kariyerinde herhangi bir teknik direktörlük tecrübesi yok. Nasıl bir performans ortaya koyacağı sürpriz. Sezon başında Emre'nin istediği bir kadro kuruldu. O yönde transferler yapıldı, şimdi son 10 haftada Emre Belözoğlu'nun göstereceği performans son derece kritik.'

Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...

"FENERBAHÇE İÇİN ACELE VERİLMİŞ BİR KARAR"

"Erol Bulut'a yapılan haksızlık şuydu; bu kurulan kadronun kadronun oynayacağı oyun tabi ki daha iyi olabilirdi ama Fenerbahçe'nin sezon başından beri en büyük problemi, rakip sahada çoğalamamak ve pozisyona girememek. Bu da hücumdaki oyuncu tercihleriyle ilgili oldu. Bu yönde 'nun nasıl performans ortaya koyacağı çok önemli."

Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...

"Eğer Fenerbahçe'de başarılı olursa önümüzdeki sezon devam mı edilecek? 10 maçta başarısız olursa tekrar sportif direktörlüğe geri mi dönecek? Bunlar riskli bir tercihler ve Fenerbahçe için acele verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum."

Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...

"YOLLARIN DAHA ÖNCE AYRILMASI GEREKİYORDU"

"Erol Bulutla yolların daha önce ayrılması gerekiyordu. Konya ve Galatasaray maçlarından sonra yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum ama geçici bir çözüm bulunup, bir hoca getirilip, yine üst akıl olarak devam edebilirdi. Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak takımın başına getirilmesi Fenerbahçe açısından çok riskli bir karar olduğunu düşünüyorum."

Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...

MANCINI VE SIMEONE GİBİ HOCALARLA ÇALIŞTI

"'nun daha önce bir hocalık tecrübesi yok. Tabi ki İtalya'da Hector Cuper ve Mancini, İspanya'da Diego Simeone gibi hocalarla çalıştı. Nasıl bir taktik performans göstereceğini önümüzdeki maçlarda göreceğiz."

Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...

"Ama burada önemli olan, Erol Bulut'un yapamadığı Fenerbahçe'nin rakip sahada çoğalamaması ve pozisyona girememesiydi. Emre'nin bunu nasıl yapacağını önümüzdeki maçlarda göreceğiz."

Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...

Futbolculuk kariyeri devam ederken önce UEFA B sonrasında ise UEFA A lisans kurslarını bitiren , pro-lisans sahibi oldu.

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Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...
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