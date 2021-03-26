Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de yeni dönem bugün başlıyor! Sarı lacivertlilerde sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak görev yapacak. Sezona Sportif Direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu, Ali Koç'un kararıyla yeni teknik adam oldu. Bu karar yıllar önce Aziz Yıldırım'ın Daum hakkında verdiği kararı getirdi. Emre Belözoğlu da 8 ayda Fenerbahçe'de 3 farklı görev alarak tarihe geçti.
SON DAKİKA: EMRE BELÖZOĞLU KARARINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI!
Erol Bulut'un gönderilmesiyle Emre Belözoğlu, 8 ay içinde Fenerbahçe'de 3 farklı konumda görev almış oldu. 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan sonra yeşil sahalara veda eden tecrübeli yıldız, 28 Ekim'de sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlük görevine getirilmişti.
Belözoğlu dün ise sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Emre Belözoğlu'nun pro-lisansı olmaması nedeniyle geçen sezon son 8 haftada takımın başına geçen 53 yaşındaki antrenör Tahir Karapınar'ın tekrar kulübede olması bekleniyor.
Öte yandan 2009-2010 sezonu sonrasında Fenerbahçe'de Daum görevden alınmış, Sportif Direktör Aykut Kocaman teknik direktörlüğe getirilmişti. Fenerbahçe, son maçta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalınca Bursaspor şampiyonluğa ulaşmıştı.
AZİZ YILDIRIM, DAUM YERİNE SPORTİF DİREKTÖR AYKUT KOCAMAN'I GÖREVE GETİRMİŞTİ!
Bursaspor şampiyonluğunun ardından Aziz Yıldırım flaş bir kararla Alman teknik adam Daum'u gönderip Sportif Direktör olarak görev yapan Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmişti. Ali Koç'un Emre Belözoğlu kararı da bu yönden örnek teşkil ediyor.
238 GÜN GÖREVDE KALABİLDİ!
Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın başında 238 gün görev yapabildi. Bu değer Bulut'un Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor kariyerinin altında kaldı. Bulut, Alanyaspor ile 416 gün, Yeni Malatyaspor'un başında da 576 gün sahaya çıkabilmişti.
KARİYER REKORU DA YETMEDİ!
Fenerbahçe'nin başında 34 maçta 2.00 puan ortalaması yakalayan Erol Bulut kariyerinin en yüksek puan ortalamasına ulaşmasına rağmen bu yeterli olmadı. Bulut, Aytemiz Alanyaspor kariyerinde maç başına 1.77, Yeni Malatyaspor ile de 1.45 puan ortalamasına ulaşmıştı.
SABAH YAZARI BÜLENT TİMURLENK, EMRE BELÖZOĞLU KARARINI SABAH.COM.TR'YE DEĞERLENDİRDİ!
'En başında söyleyeyim riskli bir tercih. Emre Belözoğlu'nun daha önce kariyerinde herhangi bir teknik direktörlük tecrübesi yok. Nasıl bir performans ortaya koyacağı sürpriz. Sezon başında Emre'nin istediği bir kadro kuruldu. O yönde transferler yapıldı, şimdi son 10 haftada Emre Belözoğlu'nun göstereceği performans son derece kritik.'
"FENERBAHÇE İÇİN ACELE VERİLMİŞ BİR KARAR"
"Erol Bulut'a yapılan haksızlık şuydu; bu kurulan kadronun kadronun oynayacağı oyun tabi ki daha iyi olabilirdi ama Fenerbahçe'nin sezon başından beri en büyük problemi, rakip sahada çoğalamamak ve pozisyona girememek. Bu da hücumdaki oyuncu tercihleriyle ilgili oldu. Bu yönde Emre Belözoğlu'nun nasıl performans ortaya koyacağı çok önemli."
"Eğer Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu başarılı olursa önümüzdeki sezon devam mı edilecek? 10 maçta başarısız olursa tekrar sportif direktörlüğe geri mi dönecek? Bunlar riskli bir tercihler ve Fenerbahçe için acele verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum."
"YOLLARIN DAHA ÖNCE AYRILMASI GEREKİYORDU"
"Erol Bulutla yolların daha önce ayrılması gerekiyordu. Konya ve Galatasaray maçlarından sonra yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum ama geçici bir çözüm bulunup, bir hoca getirilip, Emre Belözoğlu yine üst akıl olarak devam edebilirdi. Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak takımın başına getirilmesi Fenerbahçe açısından çok riskli bir karar olduğunu düşünüyorum."
MANCINI VE SIMEONE GİBİ HOCALARLA ÇALIŞTI
"Emre Belözoğlu'nun daha önce bir hocalık tecrübesi yok. Tabi ki İtalya'da Hector Cuper ve Mancini, İspanya'da Diego Simeone gibi hocalarla çalıştı. Nasıl bir taktik performans göstereceğini önümüzdeki maçlarda göreceğiz."
"Ama burada önemli olan, Erol Bulut'un yapamadığı Fenerbahçe'nin rakip sahada çoğalamaması ve pozisyona girememesiydi. Emre'nin bunu nasıl yapacağını önümüzdeki maçlarda göreceğiz."
Futbolculuk kariyeri devam ederken önce UEFA B sonrasında ise UEFA A lisans kurslarını bitiren Emre Belözoğlu, pro-lisans sahibi oldu.