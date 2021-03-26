'TÜRKİYE'DE İŞ SAHADA BİTMİYOR!'

Gerçek bir daha karşımıza çıkıyor; F.Bahçe'yi yönetecekseniz, krizlerle baş etmeyi de bileceksiniz. Erol Bulut genç bir teknik adam olarak bu tecrübeye sahip değildi. Onu desteklemesi gereken yönetimin de aynı durumda olduğunu ve geçmişten ders almadığını da gördük bir kez daha. İşin sahada bitmediğini, Türkiye'de kritik noktanın kamuoyunu ve algıyı yönetmek olduğunu bir kez daha gördük bu kararda.