Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe sezon başından beri çok eleştirilen Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Özellikle Beşiktaş maçındaki isteksiz futbol yönetimde tepki çekti. Bazı Fenerbahçeliler ise Bulut ile yolların çok daha önce ayrılması gerektiğini düşünüyor. 30 maçta 18 galibiyet alabilen Erol Bulut'un yerine Emre Belözoğlu göreve getirildi. Sabah Gazetesi yazarları Emre Belözoğlu kararını yorumladı! Dikkat çeken Fatih Terim sözleri...
Sabah Gazetesi yazarlarından Ömer Üründül, alınan kararın mantıkla bağdaşmadığını ifade ederken Erol Bulut'un Belözoğlu yüzünden rahat çalışamadığı iddialarını da hatırlattı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: MANTIKLA BAĞDAŞMAZ
Erol Bulut'un görevden alınacağı biliniyordu. Öyle de oldu. Ama buradaki en önemli nokta teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesiydi...
Emre Belözoğlu teknik direktör değil. Üstelik de bütün sene sürekli iddialar ortaya çıktı, Bulut rahat çalışamıyor, istediğini yapamıyor diye. Şimdi bu görevden almadan sonra Belözoğlu'nun getirilmesi mantığımla bağdaşmıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: 'KARAR BU YÜZDEN PERŞEMBE AÇIKLANDI...'
Fenerbahçe Başkanı, bir hafta önce Erol Bulut'un analizini yaparken, büyük bir bölümde olumluydu. Takımın durumu hakkındaki analizlerde, puan tablosundaki sıkıntının sol halkasına koyuyordu genç teknik adamı. Belki de bu nedenle pazartesi değil de, perşembe açıkladı kararını.
'TÜRKİYE'DE İŞ SAHADA BİTMİYOR!'
Gerçek bir daha karşımıza çıkıyor; F.Bahçe'yi yönetecekseniz, krizlerle baş etmeyi de bileceksiniz. Erol Bulut genç bir teknik adam olarak bu tecrübeye sahip değildi. Onu desteklemesi gereken yönetimin de aynı durumda olduğunu ve geçmişten ders almadığını da gördük bir kez daha. İşin sahada bitmediğini, Türkiye'de kritik noktanın kamuoyunu ve algıyı yönetmek olduğunu bir kez daha gördük bu kararda.
'KÖTÜ SONUÇLARDA ZEMİN, HAKEMLER...'
Rakipleriniz tüm kötü sonuçlarda saha zemini, hakemler, tribünden edilen küfürler gibi saha ile ilgisi olmayan ayrıntılar ile taraftarlarını meşgul ettiler ve başarılı oldular. Yönetim de kızgınlığın ve hayal kırıklığının genç hocası üzerinde toplanmasına izin verdi, kenara çekildi.
KARİYERİNİ ORTAYA KOYDU
"Erol Bulut başarılıdır" diyemez kimse ama sezonu bitirmesi gerekirdi. Çünkü bu hamle ile ne VAR hakemlerinin operasyonu inandırıcı olur artık, ne de federasyon ile olan sorunların sahaya yansıdığına ikna edebilirsiniz kimseyi. Kritik VAR kararlarını tartışırken, kayıp puan hesabında lider olması gereken bir takımdan ve O'nun hocasından bahsediyoruz.
Erol Bulut aynı adam, ancak takım lider. Taraftar yine oyundan mutlu değil, hadi alın görevden de görelim. Şunu bilin; Erol Bulut'u, Emre Belözoğlu yemedi. Bu ikilinin birlikte çalıştıklarını, ürettiklerini, kararlar aldıklarını söyleyelim.
Belözoğlu, görevi kabul ederek, belki de gelecekteki futbol kariyerini ortaya koydu. Eli taşın altındaydı, şimdi başı da orada olacak. Fenerbahçe taraftarının sahadaki kalbiydi Emre. Bu nedenle kalan haftalarda daha iyimser yorumlar, öfke düzeyi düşük fikirler göreceğiz.
FENERBAHÇE'DE YENİ PATRON EMRE BELÖZOĞLU!
Ligde 30 maçta 18 galibiyet alabilen 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı. Sportif direktör Emre Belözoğlu kalan 10 maçta teknik sorumlu olarak takımın başında olacak.
Fenerbahçe'de Erol Bulut devri resmen sona erdi… Sezon başında göreve getirilen 46 yaşındaki teknik adam, son haftalarda artan puan kayıpları sonrasında eleştiri oklarının da hedefine otururken, yönetim kurulu dün son kararını açıklayıp Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bulut ile karşılıklı anlaşılarak (Kalan maçların ücretini aldı) tazminat da ödenmeyecek.
Tecrübeli çalıştırıcının koltuğuna sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu getirildi. Sportif direktörlük görevini yürüten Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak sahaya çıkacağı resmi siteden yapılan açıklama ile duyuruldu. Dün antrenman saatinde Samandıra'ya gelen Erol Bulut, sahaya çıkmazken, takımı yardımcı antrenörler çalıştırdı. Bulut, herkesle vedalaşırken idmanın sonrasında Emre Belözoğlu'na yeni görevi tebliğ edildi. 40 yaşındaki Belözoğlu, ilk kez hocalık yapacak.
ALİ KOÇ DEĞİRMENİ!
Daha 3 yılı bile bitmeden Ali Koç yönetimş, teknik direktör rekoruna koşuyor. Cocu, Yanal ve Koeaman sornası Erol Bulut da gönderildi.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde görevine son verilen teknik direktörler arasına Erol Bulut da eklendi. Bulut öncesinde daha önce Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal ile çalışılmış ve başarısızlık sonrası yollar ayrılmıştı.
Ayrıca kısa süre de Tahir Karapınar teknik adamlık koltuğuna oturmuştu. Öte yandan Ali Koç döneminde sportif direktörlük görevine getirilen Damien Comolli de yaklaşık 1,5 yıl sonra gönderildi.
Ali Koç döneminde Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik adamlardan Cocu, 4 ay görevde kalırken Koeman 1 ay, Ersun Yanal 14.5 ay, Murat Göle 15 gün, Tahir Karapınar 2 ay ve son olarak Erol Bulut 7 ay görevde kalabildi.
YÜZDE 90 LOW!
JOACHIM LÖW: Almanya Milli Takımı'na bu yaz düzenlenecek EURO 2020 sonrasında veda edecek olan Löw ile ilk temaslar kuruldu. Yönetimin liste başında Dünya Kupası apoletli çalıştırıcı var.
MARCELO GALLARDO: River Plate ile 2 kez Copa Libertadores'i kazanan Arjantinli çalıştırıcı, yönetimin en çok istediği isimlerden. 45 yaşındaki Gallardo ile F.Bahçe'nin anlaşmaya çok yakın olduğu geçtiğimiz günlerde Arjantin basınında manşetlere taşınmıştı. Gallardo'nun yıllık 8 milyon Euro'luk maaşı ise bu ismin önündeki en büyük engel.