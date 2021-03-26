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Giriş Tarihi: 26.3.2021 07:03 Son Güncelleme: 26.3.2021 07:04

Son dakika: 'de gönderildi! Yeni patron ...

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut gönderildi! Yeni patron Emre Belözoğlu...

'den son dakika haberleri üst üste geliyor. Fenerbahçe'de ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Erol Bulut ile yolların ayrıldığı açıklanarak, sezonun devamında 'nun takımın başında yer alacağı açıklandı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Erol Bulut ile yolların ayrıldığı açıklanarak, sezonun devamında Emre Belözoğlu'nun takımın başında yer alacağı açıklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan resmi açıklama şöyle:

"2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

YENİ HOCA EMRE BELÖZOĞLU

Sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu'nun yeni teknik direktör olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe'nin aldığı kararın ardından A Spor'a bağlanan Volkan Demir, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Volkan Demir, "Takımın Beşiktaş maçından sonra veremediği reaksiyon sonucunda Fenerbahçe yönetimi böyle bir karar aldı. Kalan 10 maçta Emre Belözoğlu takımın başında olacak." ifadelerini kullandı.

"YABANCI TEKNİK ADAMLA DEVAM EDİLECEK"

Volkan Demir, yeni sezonda yola yabancı teknik adamla devam edileceğini açıklayarak "Bu süreçte alınacak sonuç karar değişikliğine yol açmayacak. Fenerbahçe şampiyon olsa da sezon başından itibaren yola yabancı teknik adamla devam edilecek, Emre Belözoğlu sportif direktörlük makamına geri dönecek." dedi.

"LÖW İLK ADAY"

Yeni teknik adam için ilk adayın Löw olduğunu açıklayan Volkan Demir, "Gallardo ve Low isimleri doğru. Düşünülüyor. Bielsa konusunda bir gelişme yok. Bana gelen bilgiler Low ilk aday ve bir temas da kuruldu." diye konuştu.

İlk aday Löw

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Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut gönderildi! Yeni patron Emre Belözoğlu...
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