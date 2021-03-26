Son dakika: Galatasaray'ın ilk transferi canlı yayında açıklandı! 3 yıllık sözleşme önerildi...

Süper Lig'de bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde bulunan Galatasaray, zirve hesapları yapıyor. Galatasaray, bu sezon kolay gibi görünen maçlarda puan kaybı yaşadı. Hatayspor maçında alınacak sonuç şampiyonluk yarışı için oldukça önemli. A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Mehmet Özcan, FFP'nin Galatasaray için gelecek sezon da devam edeceğini açıklarken bir de transfer bilgisi paylaştı...
SON DAKİKA: CANLI YAYINDA AÇIKLANDI! FİNANSAL FAİR PLAY...
Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, canlı yayında Galatasaray ile ilgili son dakika bilgisini paylaştı. Mehmet Özcan, Galatasaray için FFP'nin bir sezon daha süreceğini sarı kırmızılıların bu nedenle gelecek sezon için bonservisi elinde isimlere yöneldiğini ifade etti.
İşte kritik açıklamalar...
'Galatasaray kadro olarak ligin en iyi takımlarından. Seri yakalarsa çok ciddi bir şansı olduğunu düşünüyorum. Nisan ayı ligle ilgili bize yön verecek.'
FFP anlaşması sezon sonu da devam edecek. Galatasaray, bonservisi elinde oyunculara yöneliyor.
SON DAKİKA... GALATASARAY'IN İLK TRANSFERİ AÇIKLANDI!
Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, sarı kırmızılıların Patrick van Aanholt ile anlaşmaya yakın olduğunu aktardı. Gelecek sezon için aldığı istihbaratın van Aanholt olduğunu belirten Mehmet Özcan, Galatasaray'ın oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini söyledi.
1 MİLYON 750 BİN EURO MAAŞ...
Geçen sezonun devre arasında Leipzig'ten kiralanan Marcelo Saracchi ile yollar ayrılacak. Galatasaray, Uruguaylı oyuncunun bonservisini almayacak. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Hollandalı sol beke 1 milyon 750 bin Euro teklif edildi.
Ryan Babel de Hollanda milli takımından takım arkadaşı Patrick van Aanholt'u Galatasaray'a davet edip, sosyal medya hesabından 'Come to Galatasaray' yorumunu yapmıştı.
1990 yılında Hollanda'da dünyaya gelen Patrick van Aanholt, kariyerine Den Bosch altyapısında başladı. PSV U-17 ve Chelsea U-18 takımlarında da forma giyen başarılı sol bek Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Vitesse, Sunderland gibi takımlarda da forma giydi.
van Aanholt, uzun süre Chelsea'da yer aldı fakat sık sık kiralık olarak başka takımlara gönderildi. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.
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