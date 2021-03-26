Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'ın ilk transferi canlı yayında açıklandı! 3 yıllık sözleşme önerildi...
Giriş Tarihi: 26.3.2021 09:34 Son Güncelleme: 26.3.2021 09:40

: 'ın ilk transferi canlı yayında açıklandı! 3 yıllık sözleşme önerildi...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Galatasaray'ın ilk transferi canlı yayında açıklandı! 3 yıllık sözleşme önerildi...

'dan haberleri üst üste geliyor. Şampiyonluk yolunda kritik puan kayıpları yapan Galatasaray, Hatayspor deplasmanında eski sistemine geri dönüyor. Emre Akbaba'nın yerine de Feghouli'nin forma giymesi bekleniyor. Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan transferle ilgili de son bilgilerini paylaştı. Deneyimli muhabir Galatasaray'ın ilk transferini açıkladı!

Süper Lig'de bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde bulunan , zirve hesapları yapıyor. Galatasaray, bu sezon kolay gibi görünen maçlarda puan kaybı yaşadı. Hatayspor maçında alınacak sonuç şampiyonluk yarışı için oldukça önemli. A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Mehmet Özcan, FFP'nin Galatasaray için gelecek sezon da devam edeceğini açıklarken bir de transfer bilgisi paylaştı...

Son dakika: Galatasaray'ın ilk transferi canlı yayında açıklandı! 3 yıllık sözleşme önerildi...

SON DAKİKA: CANLI YAYINDA AÇIKLANDI! FİNANSAL FAİR PLAY...

Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, canlı yayında ile ilgili bilgisini paylaştı. Mehmet Özcan, Galatasaray için FFP'nin bir sezon daha süreceğini sarı kırmızılıların bu nedenle gelecek sezon için bonservisi elinde isimlere yöneldiğini ifade etti.

Son dakika: Galatasaray'ın ilk transferi canlı yayında açıklandı! 3 yıllık sözleşme önerildi...

İşte kritik açıklamalar...

' kadro olarak ligin en iyi takımlarından. Seri yakalarsa çok ciddi bir şansı olduğunu düşünüyorum. Nisan ayı ligle ilgili bize yön verecek.'

FFP anlaşması sezon sonu da devam edecek. Galatasaray, bonservisi elinde oyunculara yöneliyor.

Son dakika: Galatasaray'ın ilk transferi canlı yayında açıklandı! 3 yıllık sözleşme önerildi...

SON DAKİKA... GALATASARAY'IN İLK TRANSFERİ AÇIKLANDI!

Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, sarı kırmızılıların ile anlaşmaya yakın olduğunu aktardı. Gelecek sezon için aldığı istihbaratın van Aanholt olduğunu belirten Mehmet Özcan, Galatasaray'ın oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini söyledi.

Son dakika: Galatasaray'ın ilk transferi canlı yayında açıklandı! 3 yıllık sözleşme önerildi...

1 MİLYON 750 BİN EURO MAAŞ...

Geçen sezonun devre arasında Leipzig'ten kiralanan Marcelo Saracchi ile yollar ayrılacak. , Uruguaylı oyuncunun bonservisini almayacak. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Hollandalı sol beke 1 milyon 750 bin Euro teklif edildi.

Son dakika: Galatasaray'ın ilk transferi canlı yayında açıklandı! 3 yıllık sözleşme önerildi...

Ryan Babel de Hollanda milli takımından takım arkadaşı 'u 'a davet edip, sosyal medya hesabından 'Come to Galatasaray' yorumunu yapmıştı.

Son dakika: Galatasaray'ın ilk transferi canlı yayında açıklandı! 3 yıllık sözleşme önerildi...

1990 yılında Hollanda'da dünyaya gelen , kariyerine Den Bosch altyapısında başladı. PSV U-17 ve Chelsea U-18 takımlarında da forma giyen başarılı sol bek Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Vitesse, Sunderland gibi takımlarda da forma giydi.

Son dakika: Galatasaray'ın ilk transferi canlı yayında açıklandı! 3 yıllık sözleşme önerildi...

van Aanholt, uzun süre Chelsea'da yer aldı fakat sık sık kiralık olarak başka takımlara gönderildi. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

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Son dakika: Galatasaray'ın ilk transferi canlı yayında açıklandı! 3 yıllık sözleşme önerildi...
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