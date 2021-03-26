Son dakika: Galatasaray'ın ilk transferi canlı yayında açıklandı! 3 yıllık sözleşme önerildi...

Galatasaray'dan son dakika haberleri üst üste geliyor. Şampiyonluk yolunda kritik puan kayıpları yapan Galatasaray, Hatayspor deplasmanında eski sistemine geri dönüyor. Emre Akbaba'nın yerine de Feghouli'nin forma giymesi bekleniyor. Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan transferle ilgili de son bilgilerini paylaştı. Deneyimli muhabir Galatasaray'ın ilk transferini açıkladı!

Süper Lig'de bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde bulunan Galatasaray, zirve hesapları yapıyor. Galatasaray, bu sezon kolay gibi görünen maçlarda puan kaybı yaşadı. Hatayspor maçında alınacak sonuç şampiyonluk yarışı için oldukça önemli. A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Mehmet Özcan, FFP'nin Galatasaray için gelecek sezon da devam edeceğini açıklarken bir de transfer bilgisi paylaştı...