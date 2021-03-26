Son dakika... Yılmaz Vural'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri: 'Ben olsam kabul etmezdim'

İşte Yılmaz Vural'ın dikkat çeken açıklamaları...

"EROL BULUT'UN GELMESİ ERKEN OLDU"

"Fenerbahçe 3-0 yendiği maçtan sonra bile antrenörünü eleştiriyorsa bu antrenör adına olumlu bir şey değil muhakkak. Fenerbahçe'ye gelmesi biraz erken oldu galiba. O seçimi kim yaptıysa hangi kriterlere dayanarak yaptı. Bu büyük camiaları yönetmek için liderlik gerekiyor."