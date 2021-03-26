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Giriş Tarihi: 27.3.2021 00:41 Son Güncelleme: 27.3.2021 00:47

Son dakika... 'dan flaş sözleri: 'Ben olsam kabul etmezdim'

Son dakika... Yılmaz Vural'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri: 'Ben olsam kabul etmezdim'

Son dakika haberi... 'de 'un gönderilip yerine 'nun getirilmesinin yankıları sürüyor. Takımıyla ilk antrenmanına çıkan Emre Belözoğlu, 'in son 10 haftasında kulübedeki yerini alacak. Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından , A Spor yayınında Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesini değerlendirdi. Emre Belözoğlu için erken bir karar olduğunu söyleyen Vural, "Fenerbahçe'yi çalıştırmak ister misiniz?" sorularını da yanıtladı.

Fenerbahçe'de sezona başlayan Erol Bulut, ligde üst üste gelen kötü sonuçların ardından görevinden alındı. Erol Bulut'un yerine Emre Belözoğlu takımın başına geçerken, sarı-lacivertlilerde yaşanan bu gelişmelerin etkisi henüz bitmiş değil.

Süper Lig'in 32'inci haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi. Şampiyonluk yolunda takımıyla kısa bir konuşma yapan Belözoğlu, ligin sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inancının tam olduğunu söylemişti.

Bir süredir takım çalıştırmayan Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Yılmaz Vural, A Spor yayınına katılarak Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararını değerlendirdi.

İşte Yılmaz Vural'ın dikkat çeken açıklamaları...

"EROL BULUT'UN GELMESİ ERKEN OLDU"

"Fenerbahçe 3-0 yendiği maçtan sonra bile antrenörünü eleştiriyorsa bu antrenör adına olumlu bir şey değil muhakkak. Fenerbahçe'ye gelmesi biraz erken oldu galiba. O seçimi kim yaptıysa hangi kriterlere dayanarak yaptı. Bu büyük camiaları yönetmek için liderlik gerekiyor."

"Bir maçı teknik anlamda değerlendirirken insanları tatmin ettiğini duymadım ben kimseden. Fenerbahçe camiası çok tedirgin etti Erol Bulut'u. Beşiktaş maçı, Trabzonspor maçı bunları kaybederse gidecek. Erol Bulut kendini yalnız hissetti ve Fenerbahçe'den güven hissedemedi."

"BEN OLSAM KABUL ETMEZDİM"

"Emre Belözoğlu içinde bu işin başlangıcı çok erken. İddialı bir takımın başında birkaç maç kaybederseniz problem yaşanan bir ortamda, yazık olmayacak mı Emre'ye? Ülkemizin en önemli oyuncularından birisi, tabi ki yakışır ama henüz erken."

"Emre kendi geleceği içinde çok kritik bir karar verdi. İnşallah başarılı olabilir, ama olamazsa da Emre Belözoğlu'na yazık olur. Ben Emre'nin yerinde olsam bu görevi kabul etmezdim."

"FENERBAHÇE'Yİ İSTEDİM"

"Fenerbahçe'de olmayı istedim tabi ama nasip değilmiş. Beni de arıyorlar Fenerbahçe için, beni değil Ali Koç'u arayın."

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Son dakika... Yılmaz Vural'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri: 'Ben olsam kabul etmezdim'
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