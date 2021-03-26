TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fransa'dan gelen 4 oyuncunun geliş sürecini anlattı!

Akşam'ın haberine göre, yoğun girişimler sonrası 4 oyuncu için izinler alındı. Burak, Zeki, Umut ve Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'ın Hollanda karşısındaki kadrosunda ilk 11'de yerini aldı. Burak 3 gol atarken, hepsi de zafere önemli katkılar sundu. TFF Başkanı Nihat Özdemir de bu süreçte yaşananları, galibiyetten duyduğu memnuniyeti ve Norveç maçına yönelik temennilerini açıkladı:

"KARAR BİZİ ENDİŞELENDİRDİ"

"Biz yönetim olarak Şenol Hocamız'la elimizden geldiğince diyalog içinde çalışıyoruz ve her türlü desteğimizi veriyoruz. Federasyon olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Fransa'da o karar çıktığında çok üzüldük, endişelendik. Çünkü Fransa'dan özel izinle, özel uçakla getirdiğimiz 4 oyuncu da oynadılar. Hepsi inanılmaz katkıda bulundu. Burak 3 gol attı, Umut Meraş çok iyi oynadı, Hakan'ın golünde pası verdi. Zeki ve Yusuf da direkt oynadı. Hepimizin bildiği gibi İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare'den, Merih'ten de sakatlığından dolayı faydalanamadık. Bu oyuncuların gelmesine katkıda bulunan FIFA kurullarına, FIFA'ya ve Fransa devletine teşekkür ederiz. Infantino bizzat konuyla ilgilendi ve gerekli görüşmeleri yaptı. Şahsi izin verildi. Biz de alıp getirdik."