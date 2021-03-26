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Giriş Tarihi: 26.3.2021 08:47 Son Güncelleme: 26.3.2021 08:51

TFF Başkanı , Fransa'dan gelen 4 oyuncunun geliş sürecini anlattı!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fransa'dan gelen 4 oyuncunun geliş sürecini anlattı!

2022 Dünya Kupası eleme maçları heyecanı başladı. Türkiye ilk maçında Hollanda'yı 4-2'lik skorla mağlup ederek harika bir başlangıç yaptı. hat-trick yaparak maçın yıldızı olmuştu. TFF Başkanı de Fransa'nın takımında oynayan Burak Yılmaz, ve ve Le Havre'de forma giyen Umut Meraş'ın Milli takıma geliş sürecini anlattı. Bilindiği üzere Fransa, pandemi nedeniyle ülkede oynayan yabancı futbolcuların milli takıma gitmesini yasaklayan bir karar almıştı.

Fransa, pandemi nedeniyle ülkedeki yabancı futbolcuların milli takımlarına gitmesini yasaklayan bir karara imza atmıştı. Karar sonrası harekete geçen Nihat Özdemir, Fransa'da forma giyen 4 Milli Takım oyuncusunun getirilme sürecini anlattı. Bilindiği üzere 11'de olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Umut Meraş Fransa'da forma giyiyor. İşte 4 oyuncunun getiriliş süreciyle ilgili detaylar...

Fransa, salgın nedeniyle ülkede futbol oynayan yabancıların milli takımlara gitmesini yasaklayan bir karar alınca; 2022 elemelerine hazırlanan Milli Takımımız Burak Yılmaz, Umut Meraş, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'dan mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Ay yıldızlı ekip için çok önemli olan bu 4 futbolcunun takıma katılması için herkes seferber oldu.

Akşam'ın haberine göre, yoğun girişimler sonrası 4 oyuncu için izinler alındı. Burak, Zeki, Umut ve Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'ın Hollanda karşısındaki kadrosunda ilk 11'de yerini aldı. Burak 3 gol atarken, hepsi de zafere önemli katkılar sundu. TFF Başkanı Nihat Özdemir de bu süreçte yaşananları, galibiyetten duyduğu memnuniyeti ve Norveç maçına yönelik temennilerini açıkladı:

"KARAR BİZİ ENDİŞELENDİRDİ"

"Biz yönetim olarak Şenol Hocamız'la elimizden geldiğince diyalog içinde çalışıyoruz ve her türlü desteğimizi veriyoruz. Federasyon olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Fransa'da o karar çıktığında çok üzüldük, endişelendik. Çünkü Fransa'dan özel izinle, özel uçakla getirdiğimiz 4 oyuncu da oynadılar. Hepsi inanılmaz katkıda bulundu. Burak 3 gol attı, Umut Meraş çok iyi oynadı, Hakan'ın golünde pası verdi. Zeki ve Yusuf da direkt oynadı. Hepimizin bildiği gibi İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare'den, Merih'ten de sakatlığından dolayı faydalanamadık. Bu oyuncuların gelmesine katkıda bulunan FIFA kurullarına, FIFA'ya ve Fransa devletine teşekkür ederiz. Infantino bizzat konuyla ilgilendi ve gerekli görüşmeleri yaptı. Şahsi izin verildi. Biz de alıp getirdik."

"NORVEÇ'TEN PUAN ALMALIYIZ"

"İyi bir maç çıkarttık. Böyle bir grupta Hollanda'yı evimizde yenerek başlamak büyük avantaj oldu. Hem de Avrupa'nın iyi ekiplerinden olan Hollanda'ya 4 gol atmak önemli bir şey. İnşallah bu başarılı oyunlarını Norveç maçında da göstererek, oradan puan veya puanlar almamız gerektiğine inanı- yoruz, bekliyoruz. Arkasından salı günü akşam da Letonya maçımız var. Mart ayında 3 maçımızı da tamamlayacağız. Norveç'ten puan almamız önemli. İnşallah Letonya'yı da yenerek devam edeceğiz. Milli Takım'ın o gücü var. Hocamıza ve takıma güveniyoruz. Hepsini tebrik ediyorum. Oynayan, oynamayan. Başarılarının devam etmesini umuyor ve diliyorum."

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fransa'dan gelen 4 oyuncunun geliş sürecini anlattı!
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