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Giriş Tarihi: 26.3.2021 10:38 Son Güncelleme: 26.3.2021 10:50

Türkiye ile Norveç 10. kez karşı karşıya!

AA
Türkiye ile Norveç 10. kez karşı karşıya!

A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında yarın karşılaşacağı Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak. A Milli Futbol Takımı, yarınki rakibi Norveç ile yaptığı 9 maçtan 4'ünü kazandı, 3'ünü kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile oynadığı son karşılaşmayı 2-1 kazandı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında yarın karşılaşacağı Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

SON MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı.

2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.

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TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇLARI

Türkiye ile Norveç A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
17.11.2007 Oslo Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-1
28.03.2007 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-2
15.08.2001 Oslo Özel 1-1
23.02.2000 İstanbul Özel 0-2
10.11.1993 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-1
28.04.1993 Oslo Dünya Kupası Elemeleri 1-3
29.10.1961 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-1
01.06.1961 Oslo Dünya Kupası Elemeleri 1-0
03.08.1936 Berlin Olimpiyat Oyunları 0-4

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

ŞENOL GÜNEŞ 72. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 72. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 51'i resmi, 20'si özel 71 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 71 maçta 34 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 110 gol attı, kalesinde 70 gole engel olamadı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 52. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Norveç karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 52. resmi maçına çıkacak. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 51 resmi maçın 29'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 89 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 45 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 20 ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 20 de özel maç oynadı. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

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Türkiye ile Norveç 10. kez karşı karşıya!
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