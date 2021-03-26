Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Norveç Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Norveç Türkiye maçının tarihi ve kanalı!
Giriş Tarihi: 26.3.2021 13:25 Son Güncelleme: 26.3.2021 13:26

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Norveç Türkiye maçının tarihi ve kanalı!

Norveç Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Norveç Türkiye maçının tarihi ve kanalı!

2022 Dünya Kupası maratonuna Milliler güçlü bir başlangıç yaptı. 'yı 4-2 mağlup etmesinin ardından gözler - maçına çevrildi. 2022 Dünya Kupası eleme grubu maç fikstürüne göre, maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, heyecanla bekelenen Türkiye Norveç karşılaşması hakkında merak edilenler, maç saati ve yayınlanacağı kanal...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası eleme grubunun ilk karşılaşmasında Hollanda'yı farklı mağlup ederek 2022 maratonuna zaferle başladı. Karşılaşma sonrası, gruptaki puan durumunun yanı sıra, bir sonraki karşılaşma olan Türkiye Norveç maçına gözler çevrildi. Futbolseverler, Norveç Türkiye maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Aşağı, 2022 Dünya Kupası eleme grubu maç fikstürüne göre Türkiye Norveç milli maçı tarihi, günü ve saati yer almaktadır.

NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Norveç-Türkiye, 2022 Dünya Kupası maçı Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati 20.00

NORVEÇ-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ İZLENECEK Mİ?

Norveç-Türkiye maçı TRT1 kanalından yayınlanacak. Norveç-Türkiye maçını TRT1'den izleyebilirsiniz.

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Norveç Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Norveç Türkiye maçının tarihi ve kanalı!
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