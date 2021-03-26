Ümit Milliler A Spor’da

ÜMİT Milli Takımımız'ın Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık karşılaşması bugün A Spor'dan yayınlanacak. 2023 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümitler, Hırvatistan'a konuk olacak. BaşkentZagreb'deki KranjcevicevaStadı'nda oynanacak maç TSİ 17.00'debaşlayacak. Ersin Destanoğlu, Rıdvan ve Ali Akman'ın da forma giydiği millilerin mücadelesi A Spor'dan futbolseverlerle buluşacak. Tolunay Kafkas yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, ikincihazırlık maçında salı günü Alanya'daSırbistan'ı konuk edecek.