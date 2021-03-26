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Giriş Tarihi: 26.3.2021

Ümit Milliler A Spor’da

Ümit Milliler A Spor’da
ÜMİT Milli Takımımız'ın Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık karşılaşması bugün A Spor'dan yayınlanacak. 2023 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümitler, Hırvatistan'a konuk olacak. Başkent Zagreb'deki Kranjceviceva Stadı'nda oynanacak maç TSİ 17.00'de başlayacak. Ersin Destanoğlu, Rıdvan ve Ali Akman'ın da forma giydiği millilerin mücadelesi A Spor'dan futbolseverlerle buluşacak. Tolunay Kafkas yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, ikinci hazırlık maçında salı günü Alanya'da Sırbistan'ı konuk edecek.

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Ümit Milliler A Spor’da
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