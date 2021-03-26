Yeni patron Emre Belözoğlu

NE DEDİLER?

Fenerbahçe'de Erol Bulut devri resmen sona erdi… Sezon başında göreve getirilen 46 yaşındaki teknik adam, son haftalarda artan puan kayıpları sonrasında eleştiri oklarının da hedefine otururken, yönetim kurulu dün son kararını açıklayıp Erol Bulut ile yollarını ayırdı.(Kalan maçların ücretini aldı)Tecrübeli çalıştırıcının koltuğuna sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu getirildi. Sportif direktörlük görevini yürüten Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak sahaya çıkacağı resmi siteden yapılan açıklama ile duyuruldu.Bulut, herkesle vedalaşırken idmanın sonrasında Emre Belözoğlu'na yeni görevi tebliğ edildi. 40 yaşındaki Belözoğlu, ilk kez hocalık yapacak.Bulut, sarı-lacivertli takımın başında 238 gün görev yapabildi. Bu değer Bulut'un Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor kariyerinin altında kaldı. Bulut, Alanyaspor ile 416 gün, Yeni Malatyaspor'un başında da 576 gün sahaya çıkabilmişti.Fenerbahçe'nin başında 34 maçta 2.00 puan ortalaması yakalayan Erol Bulut kariyerinin en yüksek puan ortalamasına ulaşmasına rağmen bu yeterli olmadı. Bulut, Aytemiz Alanyaspor kariyerinde maç başına 1.77, Yeni Malatyaspor ile de 1.45 puan ortalamasına ulaşmıştı.Mantıkla bağdaşmazBulut'un görevden alınacağı biliniyordu. Öyle de oldu. Ama buradaki en önemli nokta teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesiydi. Emre Belözoğlu teknik direktör değil.Şimdi bu görevden almadan sonra Belözoğlu'nun getirilmesi mantığımla bağdaşmıyor.VAR tezleri artık inandırıcı değilF.Bahçe Başkanı, bir hafta önce Erol Bulut'un analizini yaparken, büyük bir bölümde olumluydu. Takımın durumu hakkındaki analizlerde, puan tablosundaki sıkıntının sol halkasına koyuyordu genç teknik adamı.Gerçek bir daha karşımıza çıkıyor; F.Bahçe'yi yönetecekseniz, krizlerle baş etmeyi de bileceksiniz. Erol Bulut genç bir teknik adam olarak bu tecrübeye sahip değildi.İşin sahada bitmediğini, Türkiye'de kritik noktanın kamuoyunu ve algıyı yönetmek olduğunu bir kez daha gördük bu kararda.Yönetim de kızgınlığın ve hayal kırıklığının genç hocası üzerinde toplanmasına izin verdi, kenara çekildi.diyemez kimse ama sezonu bitirmesi gerekirdi. Çünkü bu hamle ile ne VAR hakemlerinin operasyonu inandırıcı olur artık, ne de federasyon ile olan sorunların sahaya yansıdığına ikna edebilirsiniz kimseyi.Erol Bulut aynı adam, ancak takım lider. Taraftar yine oyundan mutlu değil, hadi alın görevden de görelim. Şunu bilin; Erol Bulut'u, Emre Belözoğlu yemedi. Bu ikilinin birlikte çalıştıklarını, ürettiklerini, kararlar aldıklarını söyleyelim.Eli taşın altındaydı, şimdi başı da orada olacak.