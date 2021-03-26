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Giriş Tarihi: 26.3.2021

Yeni patron

Yeni patron Emre Belözoğlu

Ligde 30 maçta 18 galibiyet alabilen 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı. Sportif direktör kalan 10 maçta teknik sorumlu olarak takımın başında olacak

Fenerbahçe'de Erol Bulut devri resmen sona erdi… Sezon başında göreve getirilen 46 yaşındaki teknik adam, son haftalarda artan puan kayıpları sonrasında eleştiri oklarının da hedefine otururken, yönetim kurulu dün son kararını açıklayıp Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bulut ile karşılıklı anlaşılarak (Kalan maçların ücretini aldı) tazminat da ödenmeyecek. Tecrübeli çalıştırıcının koltuğuna sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu getirildi. Sportif direktörlük görevini yürüten Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak sahaya çıkacağı resmi siteden yapılan açıklama ile duyuruldu. Dün antrenman saatinde Samandıra'ya gelen Erol Bulut, sahaya çıkmazken, takımı yardımcı antrenörler çalıştırdı. Bulut, herkesle vedalaşırken idmanın sonrasında Emre Belözoğlu'na yeni görevi tebliğ edildi. 40 yaşındaki Belözoğlu, ilk kez hocalık yapacak.

238 GÜN GÖREVDE KALABİLDİ
Bulut, sarı-lacivertli takımın başında 238 gün görev yapabildi. Bu değer Bulut'un Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor kariyerinin altında kaldı. Bulut, Alanyaspor ile 416 gün, Yeni Malatyaspor'un başında da 576 gün sahaya çıkabilmişti.

KARIYER REKORU DA YETMEDİ!
Fenerbahçe'nin başında 34 maçta 2.00 puan ortalaması yakalayan Erol Bulut kariyerinin en yüksek puan ortalamasına ulaşmasına rağmen bu yeterli olmadı. Bulut, Aytemiz Alanyaspor kariyerinde maç başına 1.77, Yeni Malatyaspor ile de 1.45 puan ortalamasına ulaşmıştı.

NE DEDİLER?

ÖMER ÜRÜNDÜL
Mantıkla bağdaşmaz
Erol Bulut'un görevden alınacağı biliniyordu. Öyle de oldu. Ama buradaki en önemli nokta teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesiydi. Emre Belözoğlu teknik direktör değil. Üstelik de bütün sene sürekli iddialar ortaya çıktı, Bulut rahat çalışamıyor, istediğini yapamıyor diye. Şimdi bu görevden almadan sonra Belözoğlu'nun getirilmesi mantığımla bağdaşmıyor.

GÜRCAN BİLGİÇ
VAR tezleri artık inandırıcı değil
F.Bahçe Başkanı, bir hafta önce Erol Bulut'un analizini yaparken, büyük bir bölümde olumluydu. Takımın durumu hakkındaki analizlerde, puan tablosundaki sıkıntının sol halkasına koyuyordu genç teknik adamı. Belki de bu nedenle pazartesi değil de, perşembe açıkladı kararını. Gerçek bir daha karşımıza çıkıyor; F.Bahçe'yi yönetecekseniz, krizlerle baş etmeyi de bileceksiniz. Erol Bulut genç bir teknik adam olarak bu tecrübeye sahip değildi. Onu desteklemesi gereken yönetimin de aynı durumda olduğunu ve geçmişten ders almadığını da gördük bir kez daha. İşin sahada bitmediğini, Türkiye'de kritik noktanın kamuoyunu ve algıyı yönetmek olduğunu bir kez daha gördük bu kararda. Rakipleriniz tüm kötü sonuçlarda saha zemini, hakemler, tribünden edilen küfürler gibi saha ile ilgisi olmayan ayrıntılar ile taraftarlarını meşgul ettiler ve başarılı oldular. Yönetim de kızgınlığın ve hayal kırıklığının genç hocası üzerinde toplanmasına izin verdi, kenara çekildi.

KARİYERİNİ ORTAYA KOYDU
"Erol Bulut başarılıdır" diyemez kimse ama sezonu bitirmesi gerekirdi. Çünkü bu hamle ile ne VAR hakemlerinin operasyonu inandırıcı olur artık, ne de federasyon ile olan sorunların sahaya yansıdığına ikna edebilirsiniz kimseyi. Kritik VAR kararlarını tartışırken, kayıp puan hesabında lider olması gereken bir takımdan ve O'nun hocasından bahsediyoruz. Erol Bulut aynı adam, ancak takım lider. Taraftar yine oyundan mutlu değil, hadi alın görevden de görelim. Şunu bilin; Erol Bulut'u, Emre Belözoğlu yemedi. Bu ikilinin birlikte çalıştıklarını, ürettiklerini, kararlar aldıklarını söyleyelim. Belözoğlu, görevi kabul ederek, belki de gelecekteki futbol kariyerini ortaya koydu. Eli taşın altındaydı, şimdi başı da orada olacak. Fenerbahçe taraftarının sahadaki kalbiydi Emre. Bu nedenle kalan haftalarda daha iyimser yorumlar, öfke düzeyi düşük fikirler göreceğiz.

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