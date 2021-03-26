Yeni patron Emre Belözoğlu

Ligde 30 maçta 18 galibiyet alabilen 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı. Sportif direktör Emre Belözoğlu kalan 10 maçta teknik sorumlu olarak takımın başında olacak
Fenerbahçe'de Erol Bulut devri resmen sona erdi… Sezon başında göreve getirilen 46 yaşındaki teknik adam, son haftalarda artan puan kayıpları sonrasında eleştiri oklarının da hedefine otururken, yönetim kurulu dün son kararını açıklayıp Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olanBulut ile karşılıklı anlaşılarak (Kalan maçların ücretini aldı) tazminat da ödenmeyecek. Tecrübeli çalıştırıcının koltuğuna sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu getirildi. Sportif direktörlük görevini yürüten Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak sahaya çıkacağı resmi siteden yapılan açıklama ile duyuruldu. Dün antrenman saatindeSamandıra'ya gelen Erol Bulut, sahayaçıkmazken, takımı yardımcı antrenörlerçalıştırdı. Bulut, herkesle vedalaşırken idmanın sonrasında Emre Belözoğlu'na yeni görevi tebliğ edildi. 40 yaşındaki Belözoğlu, ilk kez hocalık yapacak.
238 GÜN GÖREVDE KALABİLDİ
Bulut, sarı-lacivertli takımın başında 238 gün görev yapabildi. Bu değer Bulut'un Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor kariyerinin altında kaldı. Bulut, Alanyaspor ile 416 gün, Yeni Malatyaspor'un başında da 576 gün sahaya çıkabilmişti.
KARIYER REKORU DA YETMEDİ!
Fenerbahçe'nin başında 34 maçta 2.00 puan ortalaması yakalayan Erol Bulut kariyerinin en yüksek puan ortalamasına ulaşmasına rağmen bu yeterli olmadı. Bulut, Aytemiz Alanyaspor kariyerinde maç başına 1.77, Yeni Malatyaspor ile de 1.45 puan ortalamasına ulaşmıştı.
NE DEDİLER?
ÖMER ÜRÜNDÜL
Mantıkla bağdaşmaz Erol Bulut'un görevden alınacağı biliniyordu. Öyle de oldu. Ama buradaki en önemli nokta teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesiydi. Emre Belözoğlu teknik direktör değil. Üstelik debütün sene sürekli iddialar ortayaçıktı, Bulut rahat çalışamıyor, istediğiniyapamıyor diye. Şimdi bu görevden almadan sonra Belözoğlu'nun getirilmesi mantığımla bağdaşmıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ
VAR tezleri artık inandırıcı değil
F.Bahçe Başkanı, bir hafta önce Erol Bulut'un analizini yaparken, büyük bir bölümde olumluydu. Takımın durumu hakkındaki analizlerde, puan tablosundaki sıkıntının sol halkasına koyuyordu genç teknik adamı. Belki de bu nedenlepazartesi değil de, perşembe açıkladıkararını. Gerçek bir daha karşımıza çıkıyor; F.Bahçe'yi yönetecekseniz, krizlerle baş etmeyi de bileceksiniz. Erol Bulut genç bir teknik adam olarak bu tecrübeye sahip değildi. Onu desteklemesi gerekenyönetimin de aynı durumda olduğunuve geçmişten ders almadığını dagördük bir kez daha. İşin sahada bitmediğini, Türkiye'de kritik noktanın kamuoyunu ve algıyı yönetmek olduğunu bir kez daha gördük bu kararda. Rakipleriniztüm kötü sonuçlarda saha zemini,hakemler, tribünden edilen küfürlergibi saha ile ilgisi olmayan ayrıntılarile taraftarlarını meşgul ettiler vebaşarılı oldular. Yönetim de kızgınlığın ve hayal kırıklığının genç hocası üzerinde toplanmasına izin verdi, kenara çekildi.
KARİYERİNİ ORTAYA KOYDU
"Erol Bulut başarılıdır" diyemez kimse ama sezonu bitirmesi gerekirdi. Çünkü bu hamle ile ne VAR hakemlerinin operasyonu inandırıcı olur artık, ne de federasyon ile olan sorunların sahaya yansıdığına ikna edebilirsiniz kimseyi. Kritik VAR kararlarını tartışırken,kayıp puan hesabında lider olmasıgereken bir takımdan ve O'nunhocasından bahsediyoruz. Erol Bulut aynı adam, ancak takım lider. Taraftar yine oyundan mutlu değil, hadi alın görevden de görelim. Şunu bilin; Erol Bulut'u, Emre Belözoğlu yemedi. Bu ikilinin birlikte çalıştıklarını, ürettiklerini, kararlar aldıklarını söyleyelim. Belözoğlu, görevikabul ederek, belki de gelecektekifutbol kariyerini ortaya koydu. Eli taşın altındaydı, şimdi başı da orada olacak. Fenerbahçe taraftarının sahadakikalbiydi Emre. Bu nedenle kalan haftalardadaha iyimser yorumlar, öfkedüzeyi düşük fikirler göreceğiz.