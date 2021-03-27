799 üye polemiği!

Seçim havasına giren G.Saray'dabaşkanlığa adaylığını açıkladı. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in de aday olması beklenirken, mayısta gerçekleşmesi planlanan Genel Kurul'da aidatını yatırmış yaklaşık 8 bin 100 üyenin oy hakkı bulunuyor. 2020 yılında 400, 2021 yılında 399 kişi üyeliğe hak kazandı. Pandemide iki Mali Genel Kurul ertelendi ve bu 799 yeni üye için camiadatartışması başladı.Galatasaray Kulübü Derneği Tüzüğü'nünbaşlıklı 11. maddesi 6. bölüm'deifadesi yer alıyor. Yönetimin kabul ettiği yeni kulüp üyelerini Genel Kurul'un da onaylaması gerektiği, aksi halde hazeruna dahil edilemeyeceği yönünde görüş var. Bu durumda yeni üye olmuş 799 kişi, Seçimli Genel Kurul'da oy kullanamayacak ve bir anlamda kongrede dengeler değişecek.2 maçlık cezasının onaylanması halinde Hatayspor (D) ve Karagümrük maçlarında tribünde olacak Terim'in yokluğunda G.Saray, bu sezon 2 karşılaşmada 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldıalatasaray 2011-12 sezonundan bu yana Fatih Terim'siz 28 maça çıkmak durumunda kaldı. Terim'in cezalı olduğu 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi karnesine sahip sarı-kırmızılı takım, saha kenarında İmparator'un yokluğunu fazlasıyla hissediyor.Twitter hesabının profil fotoğrafınıresmi yapan teknik direktör Fatih Terim'e, sarı-kırmızılı takımın kaptanları destek verdi. Arda Turan ve kaleci Fernando Muslera, Instagram adresinden 'adalet terazisi' paylaşıp sessiz protestoya katıldı ve hocalarına sahip çıktı.