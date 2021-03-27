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Giriş Tarihi: 27.3.2021

799 üye polemiği!

MEHMET ÖZCAN
799 üye polemiği!

Sarı-kırmızılı kulüpte salgın yüzünden genel kurulun onayına giremeyen 799 yeni üye hakkında camiada “Mayıs ayındaki seçimde oy kullanamazlar” tartışması başladı

Seçim havasına giren G.Saray'da Metin Öztürk, Burak Elmas ve Tuncer Hunca'dan sonra Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa adaylığını açıkladı. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in de aday olması beklenirken, mayısta gerçekleşmesi planlanan Genel Kurul'da aidatını yatırmış yaklaşık 8 bin 100 üyenin oy hakkı bulunuyor. 2020 yılında 400, 2021 yılında 399 kişi üyeliğe hak kazandı. Pandemide iki Mali Genel Kurul ertelendi ve bu 799 yeni üye için camiada "Oy kullanamazlar'' tartışması başladı.

TÜZÜK 'ONAY ŞART' DİYOR
Galatasaray Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 'Üyeliğe Kabul İşlemi' başlıklı 11. maddesi 6. bölüm'de "Sicil defterine işlenen üyeler, ilk yapılacak Genel Kurul'un denetimine sunulur'' ifadesi yer alıyor. Yönetimin kabul ettiği yeni kulüp üyelerini Genel Kurul'un da onaylaması gerektiği, aksi halde hazeruna dahil edilemeyeceği yönünde görüş var. Bu durumda yeni üye olmuş 799 kişi, Seçimli Genel Kurul'da oy kullanamayacak ve bir anlamda kongrede dengeler değişecek.

EYVAH! TERİM TRİBÜNDE
2 maçlık cezasının onaylanması halinde Hatayspor (D) ve Karagümrük maçlarında tribünde olacak Terim'in yokluğunda G.Saray, bu sezon 2 karşılaşmada 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı
Galatasaray 2011-12 sezonundan bu yana Fatih Terim'siz 28 maça çıkmak durumunda kaldı. Terim'in cezalı olduğu 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi karnesine sahip sarı-kırmızılı takım, saha kenarında İmparator'un yokluğunu fazlasıyla hissediyor. Terim'in bu sezon tribünde olduğu karşılaşmalarda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

KAPTANLARDAN TERİM'E DESTEK
Twitter hesabının profil fotoğrafını 'adalet terazisi' resmi yapan teknik direktör Fatih Terim'e, sarı-kırmızılı takımın kaptanları destek verdi. Arda Turan ve kaleci Fernando Muslera, Instagram adresinden 'adalet terazisi' paylaşıp sessiz protestoya katıldı ve hocalarına sahip çıktı.

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