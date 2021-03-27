Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması! "En az 10 yıl..."

"Sergen Yalçın'ı getiren başkan ve yönetim olarak doğru bir iş yapmış olmaktan dolayı keyif ve gurur duyuyoruz. Hocamız bizim için kıymetli ve değerlidir. Beşiktaş'ın özünden gelmesi ayrı bir keyiftir, düzgün biridir, çalışkandır, zekidir, tekniği kuvvetlidir. Kendisiyle uzun yıllar görev yapmaya devam edeceğimizi düşünüyoruz. O da biz de bu istekteyiz. Biz hocamızla yola devam ediyoruz. Onun da bir derdi yok, benim de bir derdim yok. Birçok şey gündeme geliyor kontratla ilgili ama doğru değil. Beşiktaş taraftarına da sesleniyorum; böyle bir şeyi hiçbir zaman düşünmesinler, yokmuş kabul etsinler. Umarım kupaları hocamızla beraber kaldırırız. 10 yıl en azından hoca değiştirmeyen bir kulüp olabilirsek, bunu da Sergen Hoca ile yapabilirsek başkan olarak bundan keyif duyacağım."