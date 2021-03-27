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Giriş Tarihi: 27.3.2021 15:54 Son Güncelleme: 27.3.2021 15:55

'in dedesi vefat etti

İHA
Berke Özer'in dedesi vefat etti

kampında bulunan 'in acı günü. 'den kiralık olarak Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen genç file bekçisi Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven, vefat etti.

Milli futbolcu Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'den kiralık olarak KVC Westerlo'da forma giyen genç file bekçisi Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven, vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden de merhum Yurtseven için bir mesaj yayımlandı.

Paylaşılan mesajda, "Milli futbolcumuz Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Nihat Yurtseven'e Allah'tan rahmet; Berke Özer, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Berke Özer'in dedesi vefat etti
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