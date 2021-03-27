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Giriş Tarihi: 27.3.2021

Bir zafer daha bizim olsun

Bir zafer daha bizim olsun

Hollanda’yı 4-2 devirip tarihi bir galibiyete imza atan A Milli Takımımız bugün saat 20.00’de ’da ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda bugün TSİ 20.00'de Norveç karşısında galibiyet peşinde. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Jose Hernandez yönetecek. Ay-Yıldızlılarımız tarihi boyunca 9 kez karşı karşıya geldiği Norveç'i 4 defa mağlup ederken, 3 maçta ise gülen taraf Kuzey Avrupa ülkesi oldu.

Daha fazla galip gelen takım Türkiye olsa da Ay-Yıldızlılar'ın attığı 11 golüne karşılık Norveç 15 kez ağlarımızı buldu. En son 17 Kasım 2007'de konuk olduğumuz mücadelede ise Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştık.

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