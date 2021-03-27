Bir zafer daha bizim olsun

Hollanda’yı 4-2 devirip tarihi bir galibiyete imza atan A Milli Takımımız bugün saat 20.00’de İspanya’da Norveç ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda bugün TSİ 20.00'de Norveç karşısında galibiyet peşinde. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Jose Hernandez yönetecek. Ay-Yıldızlılarımız tarihi boyunca9 kez karşı karşıya geldiği Norveç'i4 defa mağlup ederken, 3 maçta isegülen taraf Kuzey Avrupa ülkesioldu.
Daha fazla galip gelen takım Türkiye olsa da Ay-Yıldızlılar'ın attığı 11 golüne karşılık Norveç 15 kez ağlarımızı buldu. En son 17 Kasım 2007'de konuk olduğumuz mücadelede ise Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştık.